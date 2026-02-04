Concessioni balneari, il Mit lavora al “bando-tipo”

In attesa del nuovo decreto indennizzi il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha annunciato la predisposizione di uno schema di bando di gara-tipo per le concessioni balneari con l’intento di uniformare le procedure.

Il bando‑tipo fungerà quindi da modello standard per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni su tutto il territorio nazionale. L’intestazione dello schema del dl diffuso dal ministero riporta la dicitura “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e regolazione, concessioni autostradali e concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo”. Il testo verrà presto presentato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere previsto dalla normativa.

Immediata la replica della Regione Emilia-Romagna che in una nota sottolinea come “le concessioni balneari sono un tema di grande attenzione. Come sempre siamo disponibili ad avviare un confronto aperto e costruttivo e a dare concretamente una mano per arrivare a una soluzione condivisa da tutte le parti interessate. Notiamo però che il coinvolgimento delle Regioni, sulle quali il provvedimento impatta direttamente in termini economici e occupazionali, avviene con annunci a mezzo stampa quando sarebbe meglio sedersi operativamente insieme. Non capiamo perché questo non sia possibile e dispiace che non si riesca a trovare una modalità che metta in primo piano le specificità dei singoli territori”.