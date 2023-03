Condor, con Flex Plus si cancella il viaggio senza penali fino al giorno prima

La compagnia aerea Condor ha introdotto una nuova tariffa che offre la massima flessibilità ai propri clienti. Con “Flex Plus”, in pratica è possibile operare un cambio volo, un cambio nominativo o perfino cancellare il proprio biglietto fino al giorno prima della partenza e senza costi aggiuntivi.

La tariffa è già disponible per le prenotazioni – anche di agenzie di viaggi e tour operator – e completa la gamma tariffaria esistente che consiste nelle tariffe Light, Classic e Flex, che forniscono ciascuno diversi elementi di prodotto come franchigie bagaglio, condizioni di riprenotazione e cancellazione.

Condor offre la tariffa Flex Plus in tutte le classi di trasporto su tratte a breve, medio e lungo raggio, e quindi in Economy Class e Business Class, nonché in Premium Economy Class su rotte a lungo raggio.