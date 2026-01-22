Confturismo, eletti tre vicepresidenti: uno è Gattinoni

22 Gennaio 14:20 2026

Il Comitato direttivo di Confturismo nazionale ha eletto, su proposta del presidente Manfred Pinzger, i tre vicepresidenti: Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio Valle D’Aosta e Fipe Valle D’Aosta, ⁠Franco Gattinoni, presidente Fto – Federazione Turismo Organizzato, e ⁠Alberto Granzotto, presidente Faita – Federcamping.

«Questa elezione – sottolinea Pinzger – si inserisce nel percorso di rinnovo delle cariche associative e contribuisce a rafforzare la governance di Confturismo in una fase particolarmente strategica per il settore turistico. Le competenze e l’esperienza che i nuovi vicepresidenti metteranno a disposizione dell’associazione rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per il nostro impegno a tutela e a sostegno delle imprese».

Nel corso del Comitato Pinzger ha presentato ufficialmente il nuovo direttore di Confturismo nazionale, Carlo Squeri.

Confturismo è nato nel 2000 su iniziativa di Confcommercio per promuovere a tutti i livelli gli interessi delle imprese operanti nel turismo, valorizzarne l’immagine e favorire le relazioni tra le organizzazioni. Fanno parte del sistema Confturismo e delle organizzazioni associate oltre 220mila imprese tra alberghi, agenzie di viaggi, campeggi, bed & breakfast, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, discoteche, per oltre un milione di addetti.

Le Organizzazioni associate a Confturismo sono: Assonat, (Associazione Nazionale Approdi e porti Turistici), Faita-Federcamping (Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistici Ricettivi dell’Aria Aperta), Federalberghi (Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo), Fto (Federazione del Turismo Organizzato), Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi).

