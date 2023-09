“Conosciamoci”: cresce il portfolio affiliati del network Primarete

Primarete con l’inizio dell’anno 2023 ha lanciato un nuovo progetto di affiliazione dal nome Conosciamoci, che ha valenza un anno e prevede il canone zero: il Gruppo guidato da Ivano Zilio ha aumentato così la sua presenza in Italia con 11 nuove agenzie nel Lazio, sei in Veneto, due in Umbria e due in Trentino e una in Sicilia.

«Oggi i competitor stanno agendo sul mercato dell’affiliazione con contratti più vincolanti dai due ai tre anni, ma questo provoca sempre più un crescente malcontento e una disaffezione ai network – spiega Zilio – Se si fa un’indagine tra le agenzie si scoprirà una grossa percentuale del 30% che preferirebbe uscire dal network per non pagare l’affiliazione. L’essenza del Gruppo Primarete è il live motive che un contratto che non deve essere una gabbia ma piuttosto appartenere a una filosofia di una rete, il nostro contratto “Conosciamoci” è una proposta unica e trasparente e non vincolante se non ti trovi bene non hai il vincolo di anni».

«Per noi il network è il fornitore di servizi e l’agenzia è l’acquirente che a sua volta li riversa al cliente, se il network è forte nei servizi è perché Primarete in questi anni ha investito molto e soprattutto nelle piattaforme digitali ma anche nei nostri booking, quindi offriamo una forte assistenza e quella disponibilità che è la leva che rende le adv più competitive nel mercato. In questo momento si parla di cambiamento epocale del nostro settore, instabilità del settore – conclude Ivano Zilio – Dobbiamo trovare formule e percorsi alternativi per scardinare certi modelli che non sembrano più attraenti. Comunque le scelte sono sempre difficili e soprattutto i cambiamenti. Ma i primi dati ci fanno ben sperare di aver imboccato la strada giusta».