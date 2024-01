Constance Hotels Resorts & Golf, tre nuovi hotel alle Mauritius

Una nuova destinazione, Rodrigues, la piccola esclusiva isola delle Mauritius, e tre nuovi hotel per Constance Hotels, Resorts & Golf, che rafforza ulteriormente la propria presenza nell’Oceano Indiano: si tratta del Constance Tekoma e del C Rodrigues a Rodrigues e del Constance Sakoa Boutik a Mauritius.

Il primo, sull’isola di Rodrigues, è un hotel completamente rinnovato con 32 camere vista mare, ciascuna con terrazza privata e vasca da bagno, o doccia all’aperto. Un intimo lodge con un ristorante panoramico, un bar, una piscina e trattamenti benessere su misura, il rifugio perfetto all’estremità del mondo per una fuga esclusiva.

Anche il C Rodrigues è stato oggetto di un importante restyling. Direttamente sul mare, è la scelta ideale per gli appassionati di kitesurf, per famiglie avventurose e viaggiatori attenti all’ambiente cui offre un kite club e un esclusivo beach club. L’hotel sulla piccola isola è un vero e proprio rifugio sulla spiaggia, lontano dal turismo di massa, in pieno stile C Resorts.

Il Constance Sakoa Boutik Mauritius è un boutique hotel sulla spiaggia più bella della costa settentrionale di Mauritius, vicino Trou aux Biches. Solo 16 camere per questo albergo rinchiuso all’interno di un lussureggiante giardino tropicale, di fronte ad una incantevole spiaggia bianca, il rifugio perfetto per chi cerca una vacanza serena e vuole visitare la capitale dell’isola, Port Luis, con i suoi negozi, i ristoranti e il casinò.

Per agevolare la vendita degli hotel, il portafoglio del brand è stato rimodellato così da incorporare le varie categorie alberghiere garantendo una definizione specifica per ogni tipo di hotel. Questo razionalizza l’offerta per i clienti e facilita l’integrazione di nuove tipologie di ospitalità nei futuri progetti di sviluppo.

«Le nuove opportunità offerte da questi hotel miglioreranno ulteriormente l’esperienza del gruppo nell’ospitalità di lusso, nel servizio personalizzato e nella conservazione dell’ambiente, mentre il tutto riflette il nostro impegno costante nel fornire esperienze eccezionali ai nostri ospiti e nell’espansione della nostra presenza in un’altra destinazione mozzafiato – ha sottolineato Jean-Jacques Vallet, ceo di Constance Hotels, Resorts & Golf – Avventurarsi a Rodrigues rappresenta un viaggio straordinario in una destinazione rara ed eccezionale. Quest’isola affascinante, con la sua bellezza naturale e la sua ricchezza culturale, è lo sfondo perfetto per i nostri due brand, Constance Hotels & Resorts e C Resorts. Con questa espansione marchiamo con orgoglio la nostra presenza su cinque isole dell’Oceano Indiano, ampliando il nostro portafoglio a un totale di undici hotel unici. Questa crescita strategica non solo diversifica la nostra offerta, ma rafforza anche la nostra dedizione all’esplorazione di nuovi orizzonti e all’introduzione dei viaggiatori in alcune delle destinazioni più sorprendenti ed esclusive del mondo».