Consulenti, 20 milioni di vendite per i Travel Angels

Convention a Udine per il format Travel Angels, fondato nel 2022 da Deborah Rainis e che in Friuli ha riunito 80 consulenti provenienti da tutta Italia.

Travel Angels è figlia del periodo Covid – Deborah Rainis sarà con noi, e racconterà la sua storia, durante il talk “Spazio Agenzia: il mestiere che cambia” organizzato da L’Agenzia di Viaggi Magazine a Bit 2026, l’11 febbraio alle 11:15 alla Travel Expert Arena al Padiglione 9 – Oggi, dopo quattro anni di attività caratterizzati da una crescita costante e strutturata, la rete conta 120 consulenti, tutti professionisti del settore turistico.

Nel corso dell’evento a Udine sono stati presentati dati aziendali importanti: il valore complessivo del venduto ha raggiunto i 19,3 milioni di euro, registrando una crescita del 30% tra il 2024 e il 2025, e confermando la solidità di un progetto fondato su consulenza su misura, relazione con il cliente e specializzazione.

La crescita di Travel Angels è sostenuta da un’organizzazione che investe in formazione continua, specializzazione sulle destinazioni e confronto tra professionisti. La rete riunisce consulenti attivi su tutto il territorio nazionale, inseriti in un percorso strutturato che valorizza autonomia, qualità del lavoro e sviluppo professionale: elementi sempre più centrali nel turismo contemporaneo.

La convention di Udine ha rappresentato anche un importante momento di formazione e riconoscimento, con l’intervento di una professionista specializzata nelle vendite e la premiazione di 20 consulenti per risultati, percorso di crescita e contributo allo sviluppo del progetto.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Travel Angels