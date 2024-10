Convention t.o. Alpitour: “Traguardi 2024 raggiunti”

Alpitour continua la sua corsa in attesa che, dall’alto, vengano decise le sorti della sua proprietà, tuttora in ballo tra lo sbarco in Borsa e la cessione di quote a un compratore terzo. Al grido di “Citius!, Altius!, Fortius!”, motto delle Olimpiadi di un secolo fa, è andata in scena a Marsa Alam la convention della divisione tour operating 2024, che dai leggendari Giochi ha preso ispirazione per una serie di presentazioni a tema: dalle Olimpiadi Commerciali al Salto col Marketing, fino al Lancio del Prodotto.

Ed è lo stesso del claim latino – che in italiano si traduce con “Più velocemente! Più in alto! Con più forza!” – a raccontare in modo chiaro l’anno fiscale che si concluderà il 31 ottobre. “Un anno che partiva con l’asticella già molto in alto e poneva traguardi che sembravano irraggiungibili, ma che grazie alla forza di un gruppo di persone che ha saputo fare squadra ha potuto raggiungere quegli obiettivi in un 2024 che ha presentato molte sfide soprattutto sul fronte geopolitico”, riferisce l’azienda stessa.

EZHAYA: «COESI PER UN OBIETTIVO COMUNE»

«Sono stati due giorni intensi, pieni di lavoro, di fiducia e di grande motivazione», ha commentato Pier Ezhaya, direttore generale della divisione Tour Operating, di recente menzionato da Forbes tra i migliori 100 manager d’Italia. «Ogni volta che vedo i team lavorare assieme, essere coesi per raggiungere un obiettivo comune rimango ammirato di quello che abbiamo saputo creare. Professionisti ma soprattutto persone, vere e autentiche, che hanno “la maglia addosso”, credono in ciò che fanno e per questo raggiungono i più grandi traguardi», ha aggiunto.

Alla due giorni hanno partecipato 180 dipendenti appartenenti a tutte le direzioni, con una ricca rappresentanza della divisione commerciale, oltre alle direzioni Finanza e Controllo e Organizzazione, e alle prime linee della compagnia aerea di casa Neos, del network Welcome Travel Group e di Voihotels.

TORNA IL ROADSHOW “CONDIVIDERE”

Nelle stesse ore, sul fronte strettamente trade, è stata annunciata la nuova edizione di “Condividere”, il roadshow dedicato alle agenzie di viaggi. Con partenza il 29 ottobre e termine il 14 novembre, sono previste 40 tappe in tutta Italia in cui Alpi incontrerà circa 1.600 adv. In programma anche altri eventi e fam trip per gli intermediari, a conferma della forte attenzione del Gruppo nei confronti delle agenzie. Solo nell’esercizio in chiusura sono stati, infatti, 63 gli eventi dedicati al trade; 19 gli AW Days presso le sedi di Pesaro, Torino e Milano; 44 le live experience all’estero e oltre 90 le tappe dei vari roadshow.

Sul piatto di ogni tappa di “Condividere” diversi temi: l’offerta invernale dei vari brand, con qualche anticipazione dell’estate, le caratteristiche del contratto commerciale 2024/2025, le iniziative rivolte alle agenzie, le promozioni riservate ai clienti e le nuove formule assicurative per escursioni e gruppi.

OBIETTIVO RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

In continuità con gli ultimi due anni, il roadshow ha il duplice intento di promuovere la relazione con le singole adv e dare continuità al piano di responsabilità d’impresa. In quest’ottica, gli incontri si svolgeranno in spazi legati a realtà attive nel volontariato, favorendo la sensibilizzazione dei partecipanti su tematiche sociali e offrendo loro visibilità.

«Sono orgoglioso del percorso intrapreso in questi anni che ci vede sempre più vicini a realtà locali attivo sul piano dell’attenzione al prossimo e della solidarietà – commenta il direttore commerciale Alessandro Seghi – È gratificante vedere come il nostro settore risponda positivamente a queste iniziative, partecipando con numeri di gran lunga superiori rispetto alle edizioni pre-Condividere. Durante questi eventi, presenteremo gli investimenti condotti per offrire in inverno centinaia di migliaia di posti alle agenzie, con tante novità in fatto di destinazioni, strutture e tour».