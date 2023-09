Corte Ue: la Commissione non è obbligata a stop esenzione dei visti dagli Usa

La Commissione Ue non era tenuta a sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini statunitensi a causa della mancanza di reciprocità in materia. Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue, pronunciandosi sul ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione stessa, che aveva chiesto di stoppare temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini degli Usa, dove invece viene imposto a bulgari, croati, ciprioti e rumeni.

La Commissione dispone, infatti, di un margine di discrezionalità politica per decidere sull’opportunità di sospendere tale esenzione, nel caso in cui un Paese terzo decida di imporre ai cittadini di uno o più Stati membri dell’Ue un obbligo di visto. Da qui la bocciatura della Corte del “ricorso per carenza” proposto dal Parlamento europeo contro la Commissione.

La regola secondo cui i cittadini di un determinato Paese terzo necessitino di un visto per attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro è prevista in maniera uniforme in tutta l’Unione europea.