Cortina Skiworld, stagione al via il 25 novembre

Cortina Skiworld è ai blocchi di partenza. La stagione invernale prenderà il via dal 25 novembre e Cortina d’Ampezzo, come sempre, sarà la prima ad aprire le porte agli sciatori e l’ultima a chiuderle a inizio maggio. L’Ufficio Skipass aprirà il 10 novembre, mentre la vendita online inizierà a metà mese. Con l’acquisto sul webshop un risparmio del 5%. Gli amanti della neve, anche quest’anno, potranno esplorare tutta l’alta quota ampezzana senza mai togliere gli sci, grazie al collegamento – inaugurato due anni fa – della Cortina Skyline, che unisce le Tofane alle 5 Torri.

«Siamo pronti ed elettrizzati – assicura Marco Zardini, presidente di Cortina Skiworld – Quella che si apre è una stagione piena di eventi sportivi di alto livello che abbracceranno molte delle discipline invernali: dallo snowboard, al curling, dallo sci alpino allo sci alpinismo. Inoltre, anno dopo anno stiamo vedendo come la nuova cabinovia Cortina Skyline si stia dimostrando un investimento vincente: basti pensare che lo scorso anno il traffico di auto tra i due comprensori delle Tofane e 5 Torri si è ridotto di oltre il 45%. Un’eccellente pratica di responsabilità e buoni comportamenti sostenibili».

Per chi desidera godere delle piste senza limiti con uno skipass stagionale (sia Dolomiti Superski sia quello dedicato al comprensorio di Cortina), la prevendita durerà fino al 24 dicembre. C’è tempo dal 10 al 23 novembre, invece, per la prevendita dedicata al Superski Family, la formula che garantisce alle famiglie un’elevata flessibilità nell’utilizzo, nella quantità di giornate di sci e in termini di budget disponibile. Il pacchetto Superdays, composto da 8 giornate combinabili a scelta, è valido in tutta la destinazione Dolomiti Superski e per l’intera stagione invernale. Acquistare lo skipass online consente anche di risparmiare tempo ed evitare code. Basterà comprare il proprio biglietto sul sito del Dolomiti Superski e ritirarlo presso ticket box (situate fuori dall’Ufficio Skipass, presso gli impianti Faloria e di Rio Gere).

Ma non si vive di solo sci. L’Osservatorio Astronomico di Col Druscié, gestito dall’Associazione Astronomica Cortina, per tre sabati autunnali apre le sue porte al pubblico per scrutare il cielo e scoprirne i suoi misteri, fra stelle e pianeti. Un luogo affascinante, a 1778 metri di altezza, raggiungibile a piedi in 20 minuti. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 11 novembre, osservazione del cielo al telescopio.

Inoltre, giunto alla sua tredicesima edizione, sempre sotto la regia di Cortina for Us, torna il Cortina Fashion Weekend, che dà ufficialmente al via la stagione invernale. Durante il ponte dell’Immacolata, da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, l’evento mette la moda sotto i riflettori e la celebra nel cuore di Cortina d’Ampezzo tra inaugurazioni, musica, design e arte.

Sabato 16 dicembre, invece, torna la Coppa del Mondo di Snowboard, con finale in notturna alle 18. L’8 e il 9 marzo 2024, sulla pista San Zan di Socrepes, sarà la volta della tappa di Coppa del Mondo di Snowboard Cross, Prima di ospitare le gare mondiali di Sci Alpino, il mitico Schuss delle Tofane farà da cornice alla seconda edizione di Cortina Ski Test, il 16 e 17 dicembre: due giorni in cui – all’interno del village allestito ai piedi della pista – sarà possibile testare tutte le ultime novità in materia di sci.

Confermato anche il classico appuntamento con la tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile dal 24 al 28 gennaio, che prevede due discese libere e un superG. Le gare, come di consueto, saranno ospitato sulla pista Olympia delle Tofane. Maggiori info: www.cortinaskiworldcup.com/programma. Seguiranno le gare di Coppa del Mondo di Sci Paralimpico, dal 30 gennaio al 2 febbraio.

Infine, la Cortina Snow Run, corsa in notturna sulle piste Olimpiche e Mondiali di Sci Alpino, il 24 febbraio 2024, con un percorso tradizionale e una versione short.