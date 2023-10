Così Francorosso (Alpitour) continua a sostenere il Museo Egizio di Torino

Viaggio letterario in Slovenia con lo slogan “Nido d’Ape di Parole” In Slovenia ci sono ogni anno due date che vengono celebrate come le Giornate della Cultura slovena: sono il 3 dicembre e l’8 febbraio, e rappresentano rispettivamente i giorni della... The post Viaggio letterario in Slovenia con lo slogan “Nido d’Ape di Parole” first appeared on ViaggiOff.

Arabia Saudita, aprirà a Riyadh un nuovo laboratorio di arti creative Missione cultura per l'Arabia Saudita: il Paese è tra quelli che certamente stanno emergendo – e investendo – di più per mostrarsi come destinazione turistica d'appeal, e lo fa con...

Genova, la grande bellezza: dal 13 al 15 ottobre tornano i Rolli Days Libri che raccontano Genova dal Cinquecento all'Ottocento, sottolineandone la bellezza e il ruolo centrale nel Mediterraneo. Nell'anno in cui la città è Capitale Italiana del Libro, saranno proprio i volumi...