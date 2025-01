Così Tui cambia pelle:

metamorfosi dei pacchetti

Cambia pelle il Gruppo Tui, che per potenziare la presenza sui mercati internazionali investirà molto sulla radicale trasformazione dei suoi pacchetti di viaggio, improntati sempre più sull’experience dando molteplici opportunità di svago e di escursionismo alla clientela.

Una vera e propria rivoluzione nel format dei package a cui si affiancherà una attenzione ancor più marcata sui servizi di assistenza, sicurezza e comfort del soggiorno, vale a dire tutte quelle voci che possono fare la differenza nel turismo organizzato del futuro rispetto al fai da te.

Accanto a questa importante metamorfosi dell’offerta legata ai pacchetti turistici, Tui intende anche dare maggior spazio di manovra alla sua divisione aerea, con l’omonima compagnia, per aumentare così il bacino di clientela internazionale.

Sono queste le due linee strategiche rivelate dal ceo del Gruppo, Sebastian Ebel, in una lunga intervista rilasciata a Hosteltur.com, nella quale sottolinea l’importanza di dare nuovo lustro all’immagine del tour operating anche attraverso un’aggressiva politica commerciale del vettore aereo finalizzata ad aumentare i margini di profitto dei suoi prodotti packaging, presidiando al meglio alcune rotte a forte vocazione leisure. Per Ebel un player a 360 gradi come Tui deve soddisfare le crescenti esigenze di flessibilità e la accentuata richiesta di vacanze esperenziali della clientela, che sono poi le due peculiarità dell’attuale domanda turistica internazionale.

Sempre secondo Ebel, la sfida risiede proprio nel rispondere appieno alle sollecitazioni del mercato, con una strategia ad ampio raggio in grado di assicurare l’acquisizione di nuova clientela, migliori e maggiori margini di profitto e ottimale presidio dei mercati di riferimento. Da qui la nascita della nuova unità di Tui dedicata all’espansione su nuovi mercati del tour operator, con piani di espansione che riguardano non solo l’Europa Orientale, ma anche le Americhe e parte dell’Asia. Il fulcro della nuova strategia verterà sull’elaborazione di un’offerta con un’ampia gamma di attività ed esperienze ricreative, come ad esempio le minicrociere fluviali o le visite guidate in luoghi inediti delle destinazioni più classiche.

Il ceo del Gruppo Tui ci crede al punto da sottolineare nell’intervista che l’azienda vanta un brand potente in grado di orientare le vendite e come player a tutto campo può e deve spaziare in ogni ambito della vacanza organizzata, includendo anche la promozione di eventi sportivi come nel caso della Tui Palma Marathon, o ancora il lancio di offerte d’esperienze di lifestyle.

Nello specifico è stato spiegato come diventa cruciale l’interazione dei vari rami del Gruppo: dal segmento Holiday Experience che comprende soluzioni in hotel e resort a Tui Musement che ha ormai conquistato un suo ruolo operativo nei mercati di riferimento con incoraggianti performance. Ed Ebel evidenzia che questa piattaforma si sta espandendo costantemente grazie a una efficace diversificazione delle offerte e delle attività proposte, curando nei minimi dettagli i nuovi tour, i trasferimenti, gli svaghi proposti, con un costante adattamento della sua offerta ai desideri espressi dai consumer turistici di nuova generazione.

Infine, anche nel segmento crociere l’espansione di Tui Cruises è tra le priorità del Gruppo con la pianificazione di due nuovi navi commissionate che verranno lanciate entro i prossimi anni. Ebel conclude la sua intervista ribadendo l’intenzione di sfruttare al massimo la solida posizione del marchio Tui, la forza dei suoi canali di vendita, l’ampiezza dei prodotti package e la presenza nelle destinazioni ad alto richiamo, per garantire la crescita nei nuovi mercati internazionali, in particolare l’Europa Orientale e Meridionale e l’America Latina, grazie anche al lancio di una piattaforma digitale che favorirà la penetrazione commerciale del marchio in questi mercati.