Costa cancella le crociere in Medio Oriente

Crociere Costa sospese in Medio Oriente. Il clima d’incertezza scaturito dalla guerra porta la compagnia crocieristica del Gruppo Carnival a non operare itinerari nell’area nell’inverno 2026-2027, come fatto – a ragion veduta – quest’anno.

Analogamente, le crociere di posizionamento di Costa Smeralda da e verso gli Emirati originariamente programmate non verranno effettuate. Gli ospiti prenotati sulle crociere di posizionamento da e per gli Emirati, così come coloro che avevano prenotazioni nell’area, potranno scegliere immediatamente un’altra crociera, ricevendo 200 euro di credito bordo per cabina (100 euro per persona). Gli ospiti prenotati sulle crociere invernali di Costa Pacifica alle Canarie saranno riprotetti alle medesime condizioni sugli itinerari alle Canarie di Costa Smeralda.

Per l’inverno prossimo Costa Smeralda sarà posizionata alle Isole Canarie e proporrà un nuovo itinerario di sette giorni tra Canarie e Madeira. E dopo il periodo di manutenzione programmata in bacino, Costa Pacifica (inizialmente prevista alle Canarie e Madeira) verrà invece posizionata nel Mediterraneo Occidentale, con crociere settimanali verso le principali destinazioni dell’area e con itinerari più lunghi attraverso destinazioni dell’Europa meridionale e il Nord Africa. Il programma di Costa Pacifica comprenderà anche itinerari più lunghi, attraverso una selezione di destinazioni particolarmente attrattive nel periodo invernale con tante nuove opportunità da scoprire.

I nuovi itinerari di Costa Smeralda alle Canarie e di Costa Pacifica nel Mediterraneo Occidentale e Nord Africa saranno disponibili alla vendita su tutti i canali entro la fine di marzo.