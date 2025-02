Costa Crociere apre le vendite per il Giro del mondo 2027

Aperte le prenotazioni di Costa Crociere per il Giro del mondo edizione 2027 a bordo di Costa Deliziosa.

La nave partirà per un viaggio lungo 139 giorni il 25 novembre 2026 da Savona e dopo avere attraversato 5 continenti, 29 Paesi e 47 destinazioni tra le più affascinanti del pianeta. Farà ritorno il 12 aprile 2027 al porto ligure.

«Con il Giro del Mondo 2027 vogliamo offrire un’esperienza davvero unica e indimenticabile, che combini l’esplorazione di luoghi iconici con la proposta di destinazioni esclusive, alcune delle quali mai toccate prima dai nostri itinerari. Con questa edizione, vogliamo ridefinire e innovare il concetto di viaggio intorno al mondo, offrendo un’esperienza irripetibile per chi sogna un’avventura straordinaria e l’opportunità di scoprire il mondo con la qualità e l’ospitalità che contraddistinguono Costa Crociere», ha dichiarato Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales di Costa Crociere.

La crociera circumnavigherà il globo verso ovest, per vivere un’esperienza indimenticabile in mare e in terra grazie ai tour overland di più giorni previsti che consentiranno ai croceristi di scoprire mete uniche e memorabili come il Nord America, la East Coast di New York, Miami e i Caraibi (con passaggio su un’isola privata che aspetta in esclusiva gli ospiti Costa), la West Coast, con soste lunghe a San Francisco, San Diego e Los Angeles, città dove si passerà il Capodanno e dove ci sarà la possibilità di volare in elicottero alla scoperta del Gran Canyon e Las Vegas.

Continuando a navigare nell’Oceano pacifico si raggiungeranno le isole Hawaii, con soste a Maui e Oahu, poi la nave si dirigerà a Tahiti e alle Fiji fino ad arrivare in Oceania, con tappe in Australia (Cairns e Sydney) e Nuova Caledonia.

Poi sarà la volta del Giappone (anche qui è previsto un Tour overland di 5 giorni per visitare oltre Tokio, Kyoto, Nagasaki, Hakone e il Monte Fuji) e dopo Costa Deliziosa navigherà verso Hong Kong, Singapore e Vietnam.

Altre isole magnifiche che il viaggio toccherà sono le Maldive, quando la nave arriverà nell ’Oceano Indiano, approdando anche in Sudafrica, dove gli ospiti potranno vivere l’emozione di un safari a Port Elizabeth, prima di rientrare nel Mediterraneo.

Costa, che è stata tra le prime compagnie a proporre questo viaggio eccezionale, sin dagli anni Settanta, offre per il giro del mondo 2027 anche l’opportunità di prenotare la crociera per 100 giorni con imbarco a San Francisco, raggiungibile con voli dai principali aeroporti che include quindi le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine della crociera a Savona.

Costa Deliziosa è la nave perfetta per far vivere un viaggio così lungo all’insegna del comfort e del relax, ma anche del divertimento con spettacoli e show di danza e musica dal vivo per serate sempre diverse.

Le prenotazioni per il Giro del mondo 2027 sono disponibili presso tutte le agenzie di viaggi e sul sito ufficiale di Costa Crociere; in attesa del 2027, è in prossima partenza la crociera Giro del Mondo edizione 2026 il 21 novembre 2025.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere