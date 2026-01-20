Costa Crociere, bimbi a bordo con “Joy of moving”

Dai corridoi della scuola a quelli infiniti di una nave Costa Crociere: la compagnia ha accolto a bordo della sua Costa Smeralda, in sosta a Civitavecchia, un gruppo di bambini in visita per offrire loro un’esperienza unica.

L’iniziativa fa parte del programma di collaborazione “Joy of moving”, partito nel 2019, tra il Gruppo Ferrero e Costa Crociere con l’obiettivo di valorizzare il gioco come strumento di sviluppo a bordo delle navi Costa coinvolgendo famiglie, insegnanti, educatori e allenatori.

In particolare, il progetto del Gruppo Ferrero promuove l’attività fisica a misura di bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, arricchendo le attività proposte ai bambini a bordo delle navi Costa con attività studiate ad hoc, basate su un metodo educativo innovativo, chiamato Joy of moving che pone al centro il bambino attivo, favorendo lo sviluppo delle competenze motorie, cognitive, emotive e sociali.

Dal mese di agosto 2025 quattro gruppi di 25 bambini di Civitavecchia, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, hanno partecipato al programma a bordo delle ammiraglie Costa Smeraldae Costa Toscana. La giornata speciale si è svolta tra tante attività ludiche, un tuffo nelle piscine della nave e un pranzo finale.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Costa Crociere, Ferrero, e la vicesindaca di Civitavecchia, Stefania Tinti, l’agenzia Medov e Roma Cruise Terminale Port Mobility.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere