Costa Crociere innova i data center di terra con Digipoint

Costa Crociere avvia un processo di attualizzazione e ristrutturazione digitale dei data center di terra di Milano e Genova e dei data center di bordo di 7 navi della flotta operativa con l’obiettivo di creare un’unica entità più efficiente, flessibile e sinergica.

Il data center è il centro della vita operativa delle navi, qui vengono inseriti i dati che riguardano la registrazione dei passeggeri, la gestione delle cabine, i filmati delle telecamere di sorveglianza; il processo di refresh tecnologico dei data center a bordo delle navi ha richiesto competenze e soluzioni particolari dato lo spazio limitato sulle navi da crociera. Le vecchie tecnologie ad alto consumo energetico e molto voluminose mal si combinavano con gli spazi disponibili a bordo nave. Di conseguenza, è stato necessario adottare tecnologie ad alta efficienza e optare per hardware più performanti, con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e minimizzare l’ingombro fisico.

La compagnia, forte di una partnership consolidata nata nel 2003, si è nuovamente affidata a Digipoint, azienda italiana del gruppo Hwg Sababa specializzata nella fornitura di soluzioni It, sicurezza di rete, business continuity e data protection. In particolare, Digipoint è stata in grado di realizzare un piano di migrazione dati con navi in fase di navigazione, senza generare alcun disservizio.

Dopo un’attenta valutazione dell’offerta sul mercato, la scelta di Digipoint e Costa Crociere è ricaduta su Dell Technologies «Lavorare al progetto di Costa Crociere è stato molto sfidante perché le regole per sviluppare i progetti a terra non valgono per un datacenter galleggiante da installare su una nave da crociera che è praticamente sempre in navigazione – commenta Frediano Lorenzin, cto di Dell Technologies Italia – In questo caso, infatti, non bastava mettere a disposizione soluzioni performanti adatte alle esigenze specifiche di Costa Crociera: la sfida era sostituire la server farm in navigazione garantendo la continuità di servizio attraverso una collaborazione finalizzata a rendere operativo un processo reattivo e proattivo».

Sottolinea Aldo Boccini, It Infrastructure director di Costa Crociere: «Collaborazione, obiettivi comuni e competenze sono i tre elementi che hanno permesso il successo di questo progetto. In particolare, Digipoint ha rappresentato un partner strategico e di grande valore per Costa Crociere perché ci ha seguito passo dopo passo, a partire dall’identificazione delle soluzioni, alla progettazione, alla fornitura, fino all’implementazione vera e propria, occupandosi allo stesso tempo di ordini e logistica. Le loro competenze e la loro solida esperienza nel settore hanno fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi, senza alcun impatto sulle nostre operazioni quotidiane».