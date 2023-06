Costa Crociere lancia per la winter gli itinerari in India

Un totale di 23 crociere che visiteranno Mumbai, Cochin, Goa e, per la prima volta in assoluto, le isole Laccadive. Costa Crociere lancia un nuovo programma di viaggi dedicati all’India a bordo di Costa Serena, dal 4 novembre 2023 2023 al primo gennaio 2024. Gli itinerari avranno una durata dai 2 ai 5 giorni.

L’annuncio è arrivato ieri a Mumbai, alla presenza di Sarbananda Sonowal, ministro dei Porti e della navigazione della Repubblica dell’India, Roberto Alberti, senior vice president e chief commercial officer di Costa Crociere, Francesco Raffa, director Asia Region & growth markets di Costa Crociere, e Alessandro De Masi, console generale d’Italia a Mumbai.

Costa Serena è entrata in servizio nel 2007 e può ospitare fino a 3.780 ospiti, che potranno godere di un’ampia gamma di esperienze in stile internazionale. La nave dispone di un totale di 1.500 cabine a bordo un centro benessere e una palestra con vista mare, salone di bellezza, teatro, ristoranti con cucina indiana e internazionale, bar, 4 piscine, area shopping, miniclub per bambini e ragazzi.

«Abbiamo un legame forte e duraturo con questo stupendo Paese, dove abbiamo già navigato in passato con le nostre navi e da dove provengono molti nostri colleghi di bordo – nota Alberti – Vogliamo offrire agli ospiti indiani un’esperienza di vacanza unica a bordo di Costa Serena, che sarà la più grande nave da crociera ad effettuare itinerari nazionali in India».

«Le vie d’acqua dell’India sono un tesoro che aspetta di essere esplorato dai turisti – sottolinea il ministro Sonowal – Sono lieto che Costa abbia dedicato un nuovo programma di crociere esclusivamente all’India. Questa iniziativa si sposa perfettamente con il nostro obiettivo di incentivare il turismo domestico».