Costa Crociere, nuove iniziative commerciali a supporto del trade

Costa Crociere prosegue con il piano strategico di iniziative commerciali a supporto delle attività del trade. Parte la nuova promozione “All Inclusive – Bevande Gratis”, valida per le prenotazioni effettuate fino al 4 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025.

La promo comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai 10 ai 15 giorni. La tariffa All Inclusive consente di vivere un’esperienza di vacanza completa e senza pensieri, con tasse portuali e quote di servizio incluse. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto “My Drinks” è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail.

Le opportunità di Costa si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per i soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserverà tripli punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.

I nuovi strumenti commerciali messi in campo dalla compagnia si pongono come obiettivi la promozione del grande valore del prodotto, l’aumento del traffico in agenzia e la spinta dell’early booking, garantendo sempre un’ampia offerta di itinerari nel mondo.

L’estate con Costa, infatti, prosegue anche nella stagione più fredda grazie alle crociere ai Caraibi a bordo di Costa Fascinosa e Costa Fortuna, che propongono tre diversi itinerari di otto giorni. Costa Fascinosa porta alla scoperta delle isole Vergini e della Repubblica Dominicana, tra cui l’isola privata di Catalina. Un’esperienza arricchita dalle Sea Destinations: la potente energia della Luna accende la nave con un party scintillante nella baia di Guadalupa o una serata in puro stile caraibico di fronte a Catalina. Con Costa Fortuna, invece, si può vivere il meglio dei Caraibi, con soste lunghe per rilassarsi tra acque cristalline, tradizioni locali e destinazioni inedite da vivere dal mare: costellazioni tropicali nel cuore del mare caraibico, cocktail a ritmo di reggae nella baia di Kingstown, party sotto il cielo della baia di Antigua. Per queste crociere la proposta è quella del “volo+crociera”, con partenze da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Cagliari e Palermo.

Un’altra destinazione per vivere l’inverno al caldo, sono gli Emirati Arabi, da scoprire a bordo di Costa Smeralda. L’imbarco è programmato da Dubai e Abu Dhabi, raggiungibili con voli speciali da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e altri 11 aeroporti italiani. Inoltre, è disponibile il pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, che comprende una notte post crociera presso il cinque stelle Rixos Gulf Hotel con cena e colazione inclusa, oltre a un tour speciale della capitale del Qatar. Anche per questo programma, all’esperienza si aggiungono le Sea Destinations nel Golfo Persico, nel Golfo di Oman e nella Baia di Doha.

Per chi, invece, volesse vivere il Mediterraneo Occidentale nella stagione invernale è in programma un itinerario di otto giorni a bordo dell’ammiraglia Costa Toscana, per scoprire i paesaggi e le città d’arte delle più interessanti mete tra Italia, Francia e Spagna, con grande accessibilità grazie ai numerosi porti d’imbarco.

«Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore e della soddisfazione del cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – afferma il direttore commerciale Riccardo Fantoni –Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All Inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle agenzie di viaggi nostre partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il 4° periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All Inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super All Inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025».