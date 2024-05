Costa Crociere torna a Olbia e rafforza la presenza in Sardegna

Costa Crociere riprende le operazioni a Olbia per la stagione estiva con Costa Pacifica. La nave scalerà nel porto sardo ogni martedì per 18 crociere fino al 24 settembre.

L’itinerario completo di una settimana alla scoperta di Francia, Italia e Spagna, comprende anche Palma di Maiorca, Valencia, Marsiglia, Savona e Civitavecchia/Roma.

Olbia offre escursioni che vanno anche fuori dai percorsi tradizionali. Come nel caso del tour a piedi nelle vie del centro storico; del tour tra i graniti della Valle della Luna; dell’avventura in fuoristrada tra i nuraghi; dell’escursione all’isola della Maddalena o del relax nella spiaggia della Cinta a San Teodoro.

Per quanto riguarda la presenza in Sardegna, oltre a Olbia, Costa effettuerà anche 37 scali a Cagliari con Costa Smeralda. In totale, 55 scali nella regione con una crescita del 40% circa rispetto allo scorso anno.

L’itinerario di Costa Pacifica a Olbia segna inoltre il debutto della novità 2024 di Costa, le “Sea Destinations”. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, Costa Pacifica offrirà nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave.

Ad esempio, dopo aver visitato Palma, la nave si fermerà in rada davanti all’isola di Ibiza, e a bordo prenderà vita un Jungle party in piscina, tra sculture giganti, gabbie dorate, ballerini in abiti lucenti e la musica dei dj dell’isola. O ancora, durante la navigazione nel Santuario dei Cetacei, un innovativo spettacolo di luci svelerà i segreti delle creature marine; infine, in mare aperto, nel buio del mare delle Baleari, gli ospiti potranno andare alla scoperta di pianeti e costellazioni.

Costa Pacifica è una nave di 114.000 tonnellate di stazza lorda e può accogliere sino a 3780 ospiti. È stata profondamente rinnovata nel maggio 2022, con lavori di restyling. A bordo c’è il ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef internazionali: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Nei ristoranti principali della nave, inclusi nel prezzo della crociera, si possono gustate i Destination Dish, singoli piatti a cura dei tre chef, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente. Sempre in tema di gusto, la nave offre la Pizzeria Pummid’oro, che propone l’autentica pizza italiana. Per chi vuole provare sapori più esotici c’è il ristorante Teppanyaki, un mix di alta gastronomia e show, che grazie alla maestria degli chef diventa una vera e propria forma d’intrattenimento. Sushino at Costa è un sushi bistrot sul mare pensato per offrire un’esperienza giapponese, all’aperitivo, a pranzo o a cena.

Per godersi un drink o una pausa ci sono numerosi bar. Tra questi: Sunset Bar, per un aperitivo durante la “golden hour” sull’ampia terrazza fronte mare; Aperol Spritz bar è dedicato ai cocktail italiani più famosi; gelateria Amarillo è l’ideale per un cremoso gelato artigianale con prodotti Agrimontana.

L’intrattenimento è garantito da: teatro su tre ponti, dove assistere agli show; quattro piscine, due delle quali con copertura semovente, dove vengono organizzate feste, concerti e animazione, e una con toboga, per il divertimento di grandi e piccoli; un campo polisportivo; una spa di 6.000 mq con vista mare e una palestra, sempre vista mare, equipaggiata con i macchinari Technogym; per i più giovani ci sono le aree dedicate Squok Club e Teen Zone.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere