Costa Crociere torna al Festival di Sanremo (con Max Pezzali)

Costa Toscana sarà di nuovo la nave della musica. Anche quest’anno, per la quinta edizione consecutiva, Costa Crociere sarà partner del Festival di Sanremo.

Grande novità di quest’anno è la presenza a bordo di Max Pezzali per tutte le serate del Festival. L’artista, in questo periodo, è impegnato con il progetto Max Forever, con cui sta riempiendo gli stadi, celebrando i grandi successi che hanno segnato diverse generazioni.

Dal 24 al 28 febbraio, a bordo di Costa Toscana, prenderà vita la versione “cruise” di “Max Forever – The Party Boat”, ideata in collaborazione con Costa: non un singolo evento, ma un percorso musicale che accompagnerà cinque serate della Crociera della Musica.

Il format sarà parte integrante della brand integration con il Festival. Ogni sera, durante la performance di Max Pezzali, un collegamento live dall’Ariston porterà il pubblico – in teatro e a casa – dentro l’atmosfera unica della nave.

Costa Toscana sarà a Sanremo dal 21 febbraio al 1° marzo: sarà possibile scegliere di vivere un’esperienza completa a bordo della Crociera della Musica o di partecipare a una delle due mini-crociere, dal 21 al 25 febbraio o dal 25 febbraio al 1° marzo, per entrare nel cuore del Festival da una prospettiva straordinaria. Durante il giorno, gli ospiti potranno partecipare a un ricco palinsesto di attività a tema, con possibilità di escursioni organizzate e discese a terra.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere