Focus sulla soddisfazione del cliente, con continui investimenti in comunicazione e prodotto. A partire dalla novità assoluta delle Sea Destinations che da questa primavera rivoluzionano il modo di vivere la crociera Costa. È il messaggio che si portano a casa gli oltre 700 agenti Protagonisti del Mare (PdM) sbarcati dalla crociera evento Sanremo PdM 2024 a bordo di Costa Smeralda, culminata con la premiazione dei migliori partner della compagnia.

Quattro giorni intensissimi di musica, serate con artisti di caratura internazionale, party a tema, eventi unici come The Voice of the Sea PdM Edition, in cui gli ospiti hanno messo alla prova le proprie doti canore davanti a una giuria stellare composta da Orietta Berti, Fabio Rovazzi e dal comandante di Costa Smeralda, Giovanni Cosini. Una crociera unica ed esclusiva, durante la quale gli agenti hanno potuto immergersi in quella che a tutti gli effetti può essere considerata una Sea Destination, vivendo esperienze “speechless”, che lasciano senza parole, e che declinate in tanti modi diversi sono poi alla base dell’innovativo concept di Costa.

Ma sono stati anche giorni di incontri con il top management di Costa Crociere, che non ha mancato di condividere la soddisfazione per la chiusura di un anno decisamente positivo. «Il 2023 è stato un anno molto importante – ha dichiarato Luigi Stefanelli, Southern Europe Region associate vice president – Un anno di recupero, di rilancio, a due velocità. Un primo semestre con un tasso di velocità delle prenotazioni leggermente inferiore, il secondo semestre decisamente superiore a qualunque aspettativa. Quindi un anno importantissimo, in cui ci è stato anche riconosciuto dalla corporation un ruolo guida all’interno del gruppo Carnival. E anche l’abbrivio del 2024 è sicuramente incoraggiante, con una tendenza migliorativa rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso».

Nell’anno appena concluso, la compagnia ha anche celebrato 75 anni di storia, un anniversario che per il manager rappresenta «il principio di qualcos’altro, che si genererà sempre e comunque tramite innovazione, passione, ma anche in maniera molto più concreta con continui investimenti in prodotto e comunicazione, in linea con il nostro piano strategico quinquennale lanciato nel 2021. Da un punto di vista del prodotto abbiamo investito in gastronomia, escursioni, nuove navi alimentate a gnl, rinnovato la flotta esistente, fatto un upgrade di tutte le navi già esistenti in flotta e quest’anno lanciamo la novità delle Sea Destinations».

Come già annunciato nei mesi scorsi, dalla primavera, su tutti gli itinerari nel Mediterraneo e in Nord Europa sarà possibile vivere delle esperienze di mare e di bordo sempre più immersive, diverse da ogni altra forma di proposta di vacanza, che si aggiungono all’offerta di Land Destinations, studiate invece per scoprire i luoghi come un locale tra i locali. «Non siamo un traghetto che ti porta da un porto all’altro – sottolinea Francesco Muglia, global commercial senior vice president Costa Crociere – Siamo una crociera che ti fa vivere esperienze. Esperienze che vivi tanto quando arrivi in una destinazione a terra, quanto mentre sei in navigazione. Il fatto è che mentre sei in navigazione ci sono anche delle location, o delle destination, che a volte sono più importanti o più potenti di quelle di terra e quindi quello che è fondamentale è rendere tutto il viaggio ricco di esperienze che possono essere tanto di terra quanto di mare. Quando vai in barca, non è il porto quello che conta, ma quello che fai quando vai a visitare una destinazione, poi è dove fermi la barca, dove fai colazione o il bagno. Il concetto è esattamente lo stesso, tradotto ovviamente su scala industriale e nella nostra industria».

A fare esempi pratici delle nuove Sea Destinations interviene Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia: «I nostri itinerari si arricchiscono di nuove destinazioni, oltre ai porti. Tra queste, per esempio, la possibilità di fare colazione all’alba nel parco nazionale delle Calanche o davanti a Capri con i faraglioni come sfondo; poter vivere un party hippie chic al tramonto davanti a Formentera, un jungle party al largo di Ibiza o un sea party con dj set nella rada di Mykonos; fare stargazing mentre si naviga nel buio assoluto del Mediterraneo o del Mar Baltico; assistere a uno spettacolo di luci sulle più affascinanti creature marine attraversando il Santuario dei Cetacei; navigare nel fiordo di Geiranger accompagnati dal racconto di leggende nordiche; fare meditazione nella magica atmosfera del sole di mezzanotte; ammirare le danze dei Dervisci rotanti lungo lo Stretto dei Dardanelli. Un’esperienza, questa, possibile anche a chi sceglie l’itinerario novità 2024 di Costa Fortuna, un flying cruise con volo e imbarco ad Atene, che consente di fare scali di giornate intere, nelle isole greche e a Istanbul, dove siamo l’unica compagnia presente».

Al momento, le nuove Sea Destination sono 18 tra Mediterraneo e Nord Europa, ma altre sono allo studio. Ad affiancarle, una strategia comunicativa più evocativa ed emozionale rispetto al passato, basata sul nuovo posizionamento attraverso un linguaggio diretto a un target molto più ampio. «La traiettoria degli ultimi anni è decisamente innovativa – ribadisce Stefanelli – Attraverso questo linguaggio nuovo, partnership nuove, vedi Sanremo tra le altre, abbiamo già raggiunto importanti risultati e questo è quello che ci ha consentito di arrivare a clienti nuovi. E se noi riusciamo ad arrivare a clienti nuovi è soprattutto tramite le agenzie, che possono contare su un’azienda che continua a investire per interessare il cliente, per generare domanda, traffico presso il vostro punto vendita perché il canale trade per noi è e resta centrale”.

Ecco l’elenco completo delle agenzie di viaggi premiate (con i nomi degli agenti che hanno ritirato il premio), in occasione della 28ª edizione di Protagonisti del Mare, che si sono distinte per i loro risultati e il supporto al brand, suddivise in 32 categorie di premiazione. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche riconoscimenti ai Network Welcome Travel Group e Gattinoni, alle testate trade, ai blogger, il premio alla Carriera “Piero Pagni” e il premio Costa Crociere Foudation-Guardiani della Costa. Vincitrice della prima edizione di The Voice of the Sea è stata Emma Stamelluti di Red Orange Tours.

Miglior Online Travel Agency Vendite Totali

Cruiseline, Samuel Gozzi

Miglior Agenzia Vendite Di Valore

Stile Di Viaggio, Maria Teresa Rinato E Vincenzo Lauria

Sole Mare Viaggi, Gianfranco Cocco

Dondequiera, Valeria Masoni

Tiepolo Viaggi, Erica Laurenti

Miglior Agenzia Early Booking

Nord Camuna Viaggi, Manuela Roberta

Centro Otemanu Vacanze, Stefania Locci

Sud Quinci Viaggi, Leonardo Quinci

Nazionale Saili Viaggi, Giovanni Duri

Miglior Agenzia Nuovi Clienti

Nord No Problem Viaggi, Eleonora De Bei

Centro Narramondo, Paola Di Donato

Sud Tutto Colorato, Chiara D’asta

Nazionale Boomerang Viaggi, Giulia Sabbatini

Miglior Agenzia Clienti C|Club

Nord Ida’s Viaggi, Ida Penati e Renato Schivo

Centro Adesso Sole, Elena Alvoni e Laura Pareschi

Sud Mete D’autore, Domenico Mostaccio

Nazionale Sentirsi Viaggiatori, Giulia Sabbatini

Miglior Agenzia Costa Voyages

Nord Un Angolo Di Paradiso, Alessandro Barbano

Centro Gremi Viaggi, Francesca Pintus

Sud Altea Viaggi, Marcello Nardo

Nazionale Zuma Viaggi S.R.L., Fabiana Mucci

Miglior Agenzia Vendite Gruppi

Nord Kibo Viaggi, Paola Segre

Centro Rock&Roll Viaggi, Gianmarco Casavecchia

Sud Ribes Viaggi, Mino Pentimone

Nazionale Jonica, Angelo Perissinotto

Miglior Agenzia Vendite Individuali

Nord Dedalus Viaggi, Alessia De Lorenzo

Centro Business Class, Laura Delia

Sud I Mille Viaggi, Giovanna Amato

Nazionale Saudage, Maria Grazia e Sonia Patti

Miglior Agenzia Vendite Totali

Nord Abaco Viaggi, Vanessa Padovani

Centro S’istella Viaggi, Angela Maicu

Sud City Pass, Giacomo Bua

Nazionale Italvacanze, Raffaele Scialpi

Miglior Agenzia Vendite Mice

Robe Di Viaggio, Adamo Toniolo

Premio “Costa Crociere Foundation” – Guardiani Della Costa

Lastour, Silvia Tama

Top Perfomance Italia

Adularia Viaggi, Roberto Stella

Ali&Sof, Alessia Saveri

Criluma Viaggi, Antonio Recchi

Crociere Gratis, Armando Iammarino

Destinazione Sole, Elisabetta Botti

Erebus, Francesca Panizzi E Samuele Visentin

Fly & Dreams By Caddy, Alessandro Caddeo

4 U Travel, Luca Bondi

Isola Bianca, Francesco Sanguinetti

Oasi E Miraggi, Pietro Gambuzza

Ormas Viaggi, Aldo Ormas

Polaris Viaggi, Aldo Bruno

Sagist Viaggi, Sergio Palermo

>Sogni Ed Emozioni, Marcello Napoli

Zuccalà Travel, Pino Federico

Premio “Piero Pagni” Alla Carriera

Conca D’oro Viaggi,Gino Campanella

Over The Top

Vi.Def, Andrea Genta

Viaggi Lisippo, Raffaella Mazzanti

Lory Viaggi, Loredana Leocata

Volare Together, Ina Napoli

I Viaggi Del Principe, Sandro Ferraro E Gabriele Giana

Il Salotto Dei Viaggi, Sebastiano Magistro

Fisicara Viaggi, Cristina Pedi e Federica Cusumano

Over The Top History

Stat Viaggi, Simona Piccioni

Andirivieni Travel, Antonio Tedesco

Caputo Viaggi, Marcello D’aniello

Osiris Travel, Anna E Pietro Trombetta

Il Vagero, Alessio Pagni

Adda Viaggi, Andrea Mario mombrini

New Feeling Viaggi, Mariano Pinna

Conca D’oro Viaggi, Eleonora Campanella

Agua Travel, Jenny Triarico

Riconoscimento Ai Network

Welcome Travel Group, Adriano Apicella

Gruppo Gattinoni, Sabrina Nadaletti