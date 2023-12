Costa Crociere vara il contratto commerciale 2024

Vita da nomade digitale: guida per lavorare viaggiando Il vero e proprio boom di proclami sul tema di «mollo tutto e parto per il mondo», di grandi dimissioni e voglia di lavorare viaggiando c’era stato sicuramente all’indomani della... The post Vita da nomade digitale: guida per lavorare viaggiando first appeared on ViaggiOff.

L’Irlanda del film d’animazione “Mary e lo spirito di mezzanotte” C’è al cinema in queste settimane un film d’animazione che unisce in un filo rosso letteratura e grande schermo ma anche Irlanda e Italia. Si tratta di “Mary e lo... The post L’Irlanda del film d’animazione “Mary e lo spirito di mezzanotte” first appeared on ViaggiOff.

Christmas Day Party ai Caraibi: fuga ad Antigua e Barbuda per le feste Via dal grande freddo a inseguire l’estate: mentre da noi l’inverno inizia a farsi davvero sentire, c’è chi desidera ritrovare il sole e il caldo. Dove puntare il dito sul... The post Christmas Day Party ai Caraibi: fuga ad Antigua e Barbuda per le feste first appeared on ViaggiOff.