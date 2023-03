Costa festeggia 75 anni di crociere

Il 31 marzo 2023 Costa Crociere festeggia il suo 75° anniversario: nel 1948, 75 anni fa, partiva da Genova la “Anna C”, prima nave passeggeri della flotta, diretta a Buenos Aires e con 768 passeggeri a bordo. Da allora, per tutti questi anni, la compagnia ha portato in giro per il mondo milioni di ospiti.

Per festeggiare l’anniversario, Costa ha lanciato un’iniziativa: 75 crociere a prezzo speciale, disponibili sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni nel Mediterraneo e in Nord Europa.

Ad esempio, si può scegliere un viaggio nell’atmosfera senza tempo del Mediterraneo occidentale, entrando nel mondo fiabesco di Gaudí a Barcellona, immergendosi nell’atmosfera misteriosa delle grotte sotterranee di Can Marça, a Ibiza, e visitando l’unica cattedrale gotica al mondo in riva al mare, a Palma di Maiorca. Oppure scoprire i miti, la storia e i paesaggi del Mediterraneo orientale, raggiungendo Mykonos e la sua ‘’Piccola Venezia’’ con un’imbarcazione tipica, tuffandosi nei fondali colorati delle sorgenti termali di Palea Kameni a Santorini, e facendo snorkeling nella piscina naturale della Laguna Blu di Malta. Se si preferiscono i paesaggi del Nord Europa, si può esplorare in bicicletta la pittoresca e vivace Bergen con una guida locale, ammirare i colori verde smeraldo e blu ultramarino del fiordo di Hellesylt e le sue cascate, gustare le prelibatezze di Geiranger.

Costa ha pensato a una proposta di escursioni rinnovata, con esperte guide locali. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre chef – Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León – che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L’intrattenimento a bordo è anch’esso studiato in base agli itinerari.

Nel dettaglio, Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Diadema proporranno crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale: Italia, Francia e Spagna. L’itinerario di Costa Toscana comprende Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Smeralda visiterà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma. Costa Diadema proporrà, invece, Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia.

Nel Mediterraneo orientale, Costa Deliziosa andrà alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia (Grecia), Mykonos (Grecia) Santorini (Grecia) e Bari, mentre durante l’estate Costa Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana.

Sempre in estate, Costa Fortuna proporrà un itinerario inedito di due settimane, tra le isole greche e le isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro magnifiche isole della Grecia, come Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.

Da maggio a settembre saranno disponibili anche le crociere in Nord Europa. Costa Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di 9 giorni nelle più belle città del Baltico; Costa Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; Costa Firenze proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.

Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le minicrociere in Francia e Spagna, dai 3 ai 5 giorni, con Costa Fascinosa, Costa Pacifica e Costa Fortuna. Per una pausa più lunga ci sono diverse crociere di due settimane in primavera: le isole Canarie con Costa Diadema e Costa Fortuna; oppure Turchia e isole greche, sempre con Costa Fortuna; ma anche le crociere di Costa Pacifica in Israele ed Egitto; e le crociere dal Mediterraneo al Nord Europa di Costa Firenze, Costa Favolosa e Cosa Fascinosa, con la possibilità di scegliere la rotta inversa, dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre. Infine, le crociere di 10 giorni a Lisbona di Costa Fascinosa e quelle di 11 giorni in Marocco di Costa Favolosa.

Per un’esperienza più lunga, tra marzo ed aprile ci sono le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa.