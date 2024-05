Costa, intesa con Sostravel per “Lost Luggage Congierge”

Bagagli smarriti? Niente paura, c’è “Lost Luggage Concierge”. È il nuovo servizio di Costa Crociere che renderà ancora più esclusive le vacanze nel 2024. Grazie a un accordo con Sostravel.com – società attiva nel turismo digitale e leader mondiale nel rintracciamento bagagli – la compagnia italiana offrirà ai suoi ospiti che utilizzeranno un volo per raggiungere il porto d’imbarco una comoda soluzione per godersi in serenità la crociera.

In caso di smarrimento del bagaglio all’arrivo in aeroporto, gli ospiti Costa saranno infatti assistiti da Sostravel, che provvederà al rintracciamento e alla riconsegna direttamente a bordo, entro 48 ore (escluse le ore di navigazione). SosTravel si occuperà di tutte le operazioni necessarie per il recupero senza che gli ospiti debbano fare nulla, se non procedere alla denuncia di smarrimento in aeroporto, necessaria per attivare il servizio.

Il servizio di Lost Luggage Concierge sarà incluso in modalità predefinita, senza alcun costo, per tutti gli ospiti “Fly & Cruise” in partenza dall’Europa tra maggio e fine novembre 2024, che acquisteranno il pacchetto completo “volo + crociera” tramite i canali diretti Costa e le agenzie di viaggio partner della compagnia.

A breve anche gli ospiti “Cruise Only” in partenza dall’Europa nello stesso periodo, quindi coloro che prenoteranno solo la crociera, potranno usufruire del Lost Luggage Concierge, acquistandolo prima della partenza direttamente sul sito di Sos Travel tramite l’app MyCosta.

«Il nostro obiettivo – spiega Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere – è offrire ai nostri ospiti le migliori esperienze di viaggio, da qualsiasi punto di vista. Il servizio è un ulteriore passo in avanti in questa direzione, perché ci aiuterà a fare in modo che i nostri ospiti possano iniziare a godersi la loro crociera, senza pensieri, ancora prima di imbarcare, già dalla partenza in aeroporto.

«L’indiscusso valore dell’accordo e la fiducia di uno dei maggiori player globali nel settore delle crociere – sottolinea Massimo Crippa, direttore generale Sostravel.com – rappresentano un’opportunità di crescita importante per Sostravel.com. I servizi digitali al passeggero si stanno espandendo oltre il canale di vendita degli aeroporti, e questo accordo insieme ai precedenti accordi B2B recentemente siglati sono la migliore delle dimostrazioni».