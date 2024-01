Costa lancia la promo all inclusive sulle crociere 2024

Dalla campagna di comunicazione su tv, radio e canali digital “Live Your Wonder” alla nuova campagna commerciale per le prenotazioni 2024. Costa Crociere inizia l’anno lanciando la Promo All Inclusive. C’è tempo fino al 18 febbraio per prenotare, a un prezzo vantaggioso, un viaggio tutto incluso per tutte le partenze da marzo a dicembre 2024. Gli ospiti che sceglieranno la tariffa All Inclusive potranno godere della gratuità del pacchetto My Drinks, che include le bevande a pranzo e a cena e in ogni momento della giornata.

Gli itinerari protagonisti della promozione All Inclusive-bevande gratis sono il Mediterraneo Orientale e Occidentale e il Nord Europa, che dalla primavera 2024 si arricchiscono delle “Sea Destinations”, un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe, ma è un punto di vista privilegiato per vivere la vacanza.

Alcuni esempi: attraversare l’intero fiordo di Geiranger accompagnati dalle leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vive in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. Oppure vivere a bordo nella baia davanti a Formentera un party hippy chic al tramonto: un cocktail alla mano, la musica dei Dj dell’isola e lo stile da Chiringuito.

Il nuovo anno riserva sorprese per i clienti fidelizzati: i Soci C|Club vedranno raddoppiare i propri punti su tante partenze selezionate da agosto a dicembre 2024, verso il Mediterraneo, il Nord Europa, gli Emirati Arabi e per gli itinerari transatlantici. La fedeltà è premiata anche con la flessibilità di poter effettuare gratuitamente un cambio data di partenza della crociera, scegliendone una alternativa.

Anche per le agenzie di viaggi, il più importante canale di vendita della compagnia, il 2024 porta in regalo “Segui-C X2”, incentivazione sulle prenotazioni effettuate fino al 31 gennaio, che consente di incrementare la remunerazione grazie alla Super Commissione raddoppiata, riconosciuta direttamente in estratto conto, su tutte le crociere con partenza fino al 30 giugno 2024.

«Dopo la recente presentazione del contratto C-Value 2024, ancora più solido e remunerativo, proseguono con questa nuova promozione All Inclusive gli investimenti commerciali – afferma Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia Costa Crociere –L’obiettivo che ogni anno ci proponiamo è quello di migliorare e rafforzare ulteriormente il rapporto con le agenzie di viaggi, che rappresentano da sempre il canale distributivo più importante nella strategia di Costa, sostenendoli con campagne che stimolano la domanda di crociere e offrendo loro sempre più vantaggi e opportunità di vendita. In questa direzione viaggia la nuova iniziativa del Segui-C X2, lanciata lo scorso 3 gennaio, e che fino alla fine del mese offrirà alle agenzie l’opportunità di raddoppiare la propria supercommissione direttamente in estratto conto, garantendo così ulteriori margini di guadagno. Il valore che offriamo è dato, inoltre, dai continui investimenti sul prodotto. Un esempio è l’introduzione, già all’interno dei nostri itinerari 2024, delle Sea Destinations, che possiamo descrivere come delle vere e proprie destinazioni inedite da vivere a bordo, dalla prospettiva privilegiata del mare, che si aggiungono alla straordinaria offerta di Land Destinations, per scoprire i luoghi come un locale tra i locali. Una grande novità che siamo davvero orgogliosi di presentare e che renderà l’esperienza di viaggio Costa ancora più unica e indimenticabile».