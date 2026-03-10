Costa porta in fiera la Sea & Land Wonder Platform

Costa Crociere incontra il mercato del Sud Italia alla Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli (Pad. 6 – Stand 6123) con il suo nuovo concetto di crociera, mettendo la navigazione al centro del viaggio e trasformandola in una piattaforma di esperienze capace di connettere mare e terra in modo inedito, emozionale e profondamente personalizzato.

E in fiera approda la Sea & Land Wonder Platform: si tratta di itinerari integrati in cui la navigazione diventa multisensoriale grazie alle Sea Destinations, luoghi iconici in mare aperto raggiungibili solo in nave, dove si vivono Sea Experiences esclusive, come il passaggio tra i fiordi norvegesi.

Le Land Destinations offrono esperienze autentiche e curate e si dividono in quattro cluster: See It All (visita completa e senza stress), Icons (luoghi simbolo con accessi prioritari), Fun for Family (attività per tutta la famiglia con animatori), Extraordinary (esperienze uniche ed emozionali). Le visite spaziano dalla visita esclusiva della Sagrada Familia (Barcellona), fino al sorvolo del Geiranger Fjord (Norvegia) e ogni proposta è pensata per creare ricordi indelebili.

Inoltre, nel 2026 Costa Serena, totalmente rinnovata in stile pop ed elegante, sarà protagonista in Asia con la prima circumnavigazione del Giappone e nuovi itinerari tra la Corea del Sud, lo stesso Giappone e la Cina.

A ottobre 2026 partirà da Tokyo un Giro del Mondo di 66 giorni attraverso Asia, Oceania e Sud America, con 15 Paesi, 26 destinazioni e 14 isole, fino a Buenos Aires.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio di Costa Crociere