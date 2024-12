Costa, Protagonisti del Mare: tutti i premiati 2024

Costa Crociere ha celebrato un 2024 di successo con il primo Costa Global Summit, evento di portata internazionale culminato con la 29ª edizione dei Protagonisti del Mare, l’appuntamento di punta della compagnia dedicato ai partner della distribuzione.

Il top management al completo ha accolto presso l’Allianz MiCo Convention Center di Milano oltre 2.500 ospiti, tra cui 1.400 partner della distribuzione, 800 agenti di viaggi italiani e media provenienti da tutto il mondo, per una giornata di full immersion nel “World of Wonder” di Costa Crociere, che si è aperta con la cerimonia di premiazione delle adv e dei giornalisti delle testate trade italiane che si sono distinti per i risultati e per il sostegno al brand.

Con i Protagonisti del Mare, Costa rinnova ogni anno il proprio impegno nel riconoscere il lavoro e la dedizione della distribuzione, pilastro fondamentali del successo della compagnia. Un evento che quest’anno ha assunto una dimensione globale grazie alla contemporaneità con il Costa Global Summit.

«Il 2024 ha confermato la fiducia e la soddisfazione dei nostri clienti, gettando solide basi per affrontare il 2025 con nuove sfide e opportunità – ha dichiarato Luigi Stefanelli, vice president Worldwide Sales – Con proposte innovative come le Sea & Land Destinations, abbiamo rivoluzionato il concetto di crociera, fondendo esperienze di mare e terra in un unico itinerario spettacolare. Questo approccio continuerà a guidarci nel futuro, creando valore per il mercato e per i nostri partner».

«Vorrei che portiate a casa da questo evento cinque consapevolezze – ha esortato Riccardo Fantoni, direttore commerciale – Abbiamo fatto un balzo in avanti significativo, guardando esclusivamente alla meraviglia che vogliamo restituire ai nostri ospiti, ai vostri clienti. E l’abbiamo fatto attraverso costanti investimenti, dalla ristorazione con chef stellati e proposte culinarie uniche, all’intrattenimento con spettacoli di altissimo livello, fino al benessere e allo sport. Pensate alle nostre palestre, alle aree benessere, sempre accompagnate da una vista diversa, che è un’unicità nel panorama turistico, ce l’abbiamo soltanto noi, noi che operiamo in ambito croceristico. Tutta questa serie di investimenti è la prima consapevolezza che vi chiedo di portare a casa».

La seconda consapevolezza riguarda le destinazioni: «Dovete conoscerle alla perfezione, perché sono la chiave per vendere le nostre crociere. Pensate a tutti i continenti, a tutte le meraviglie che possiamo offrire, dalle Canarie al Giappone, passando per i Caraibi e il Sudamerica. Il tutto condito da un portafoglio escursioni completamente rivisitato, che parte dall’ascolto vostro, dei vostri clienti, per restituire delle esperienze profonde e autentiche. Ma oltre a questo ci siamo voluti superare con le Sea Destinations, luoghi iconici in mare che diventano parte integrante del nostro itinerario. È un’esclusiva che dovete assolutamente valorizzare con i vostri clienti».

E poi c’è la comunicazione. «Investiamo tantissimo in pubblicità, ma anche voi siete fondamentali. Siate i nostri ambasciatori, raccontate le nostre crociere con la vostra passione, adattando il messaggio al vostro territorio».

Infine, quinta e ultima consapevolezza: «Voglio sottolineare gli investimenti che rivolgiamo a tutti quanti voi. Perché è giusto che siate riconosciuti per il lavoro che fate nel raccontare le nostre esperienze e arricchire il nostro portafoglio clienti, con un impianto commissionale che è tra i più premianti del mercato, che si arricchisce anche di incentivazioni periodiche e di tutti gli strumenti necessari per vendere le nostre crociere. Insomma, tutto quello che serve per convertire quel cliente in più, perché non si debba più dire che sono ancora troppi i clienti che escono dall’agenzia e non hanno acquistato una crociera», ha concluso Fantoni.

Ecco l’elenco completo delle agenzie di viaggi premiate in occasione della 29ª edizione di Protagonisti del Mare, che si sono distinte per i loro risultati e il supporto al brand, suddivise nelle diverse categorie.

Premio Piero Pagni alla carriera

Pietro Trombetta, Osiris Travel

Miglior agenzia nuovi clienti

Nord: Land and Sky group

Centro: Business Class

Sud: Viaggi Ke

Miglior agenzia CClub

Nord: Ida’s Viaggi

Centro: Dune Viaggi

Sud: Zuccalà Travels

Miglior agenzia vendite pacchetti My Explorations

Nord: Istante Viaggi

Centro: La Girandola viaggi & turismo

Sud: Citypass Travel

Miglior agenzia vendite di valore

Nord: Dedalus viaggi

Centro: Himmel Tour

Sud: Ormas Viaggi

Miglior agenzia Early booking

Nord: Lupo di Mare

Centro: Criluma Viaggi

Sud: Chinnici Viaggi

Miglior agenzia Vendite Gruppi

Nord: D.M.R.

Centro: Narramondo Group

Sud: Crociere Gratis

Miglior agenzia Vendite Mice

The Big Picture

Miglior agenzia Vendite individuali

Nord: Tiepolo Viaggi

Centro: Aquila Bianca Viaggi

Sud: Oasi e Miraggi

Miglior agenzia Vendite totali

Nord: Aci Bluteam

Centro: S’istella Viaggi

Sud: I Mille Viaggi

Miglior Online Travel Agency Vendite totali

Crociere.com

Miglior Online Travel Agency Vendite nuovi clienti

Crocierissime

Miglior Online Travel Agency Maggiore crescita

VB World

Riconoscimento ai network

Welcome Travel Group

Gruppo Gattinoni

Premio Costa Crociere Foundation

Keira Viaggi per l’iniziativa “Gli amici dello zio”

Riconoscimento a Neos

Agenzie Top Performance Italia

Adularia Viaggi

Destinazione Sole

Sagist Viaggi

Sogni ed emozioni

Isola Bianca

Polaris Viaggi

Tutto Colorato Viaggi

Erebus

Agenzia Viaggi Lisippo

Altea Viaggi

Categoria Over the Top History

Andirivieni Travel

Stat Viaggi

Osiris Travel

Il Vagero

Adda Viaggi

New Feeling Viaggi

Conca d’Oro Viaggi

Caputo Viaggi

Agua Travel

Categoria Over the Top

4 U Travel

Vi.Def

I Viaggi del Principe

Volare Together

Lory Viaggi

Il Salotto dei Viaggi

Fisicara Viaggi