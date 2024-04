Costa rilancia la promo all inclusive: scadrà il 31 maggio

Primavera, tempo di strategie d’urto per Costa Crociere che rilancia la sua promozione all inclusive, valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 maggio. Una linea di condotta commerciale per stimolare la domanda e soprattutto creare traffico nei punti vendita in più periodi dell’anno. La promozione riguarda numerose partenze con destinazione il Mediterraneo occidentale, orientale e il Nord Europa. Le tariffe, con la pensione completa partono da 699 euro e includono il pacchetto My Drinks, per bevande illimitate tutti i giorni, le tasse portuali, le quote di servizio e, dove previsto, il volo.

Le opportunità di Costa, inoltre, vengono moltiplicate nei confronti dei clienti fidelizzati. Per tutti i soci Costa Club, infatti, si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida fino al 13 maggio, che riserverà doppi punti “crociera” su un’ampia selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.

La scelta degli itinerari Costa riguarda anche le cosiddette Sea Destinations: esperienze inedite da vivere a bordo, durante la navigazione, e l’esperienza di luoghi iconici compresi nella rotta degli itinerari. Plus che si aggiungono alla offerta di Land Destinations, ovvero le destinazioni “a terra”, da esplorare durante la sosta in porto delle navi, fuori dai classici percorsi per scoprire i luoghi visitati in modo inedito. Si tratta di un mix di escursioni incluso nel pacchetto My Explorations, che offre la possibilità di scegliere tre esperienze di mezza giornata con la massima flessibilità e, volendo, anche in piccoli gruppi.

Le promozioni riguardano anche le crociere di 8 giorni nel Mediterraneo occidentale a bordo di Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Pacifica, con imbarchi da Genova, Savona, Napoli, Cagliari, Civitavecchia e Palermo. Oppure i miti, la storia e gli scenari naturali unici del Mediterraneo orientale, esplorati navigando con Costa Fascinosa e Costa Deliziosa da Venezia-Marghera, Bari, Taranto e Catania.

Tra l’altro il Mediterraneo orientale presenta due novità di rilievo. L’itinerario di Costa Fortuna da Atene per le crociere di 8 giorni alla scoperta di Grecia e Turchia, incluso un volo da Bologna, Cagliari, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. L’itinerario di 8 giorni di Costa Fascinosa tra Grecia e Malta, lo speciale volo diretto da Cagliari per imbarco a Taranto, con un’importante accessibilità per gli ospiti in partenza dalla Sardegna.

Infine, il Nord Europa, con le crociere a bordo di Costa Diadema e Costa Favolosa, tra i fiordi e il fenomeno unico del sole di mezzanotte. Costa Favolosa proporrà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, oltre a un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Costa Diadema ha in programma, invece, crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, con partenze da Copenaghen e Kiel, facilmente raggiungibili grazie al piano voli speciali da ben 14 aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara e Lamezia Terme.

Per sostenere questa strategìa Costa ha pianificato una vasta campagna promo-pubblicitaria su tv, radio e canali digital, insieme alla nuova piattaforma di comunicazione utilizzata, Live Your Wonder, e alle partnership con eventi molto importanti.

«Ripartiamo con una campagna commerciale per promuovere il valore del nostro prodotto, generare un forte stimolo alla domanda e aumentare il traffico in agenzia –spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia Costa Crociere – con investimenti in comunicazione e incentivazioni a supporto delle vendite dei nostri partner. Vale la pena ricordare che proprio il 1° marzo è iniziato il secondo periodo del Jump, un trimestre di vendite per raggiungere l’obiettivo di nuove soglie di fatturato, utili già nel corso dell’anno per vedere crescere la propria remunerazione base».

«Infine – conclude – il consolidato programma Segui-C, con il suo secondo Run attivo dal 12 marzo al 15 maggio, che prevede maggiori guadagni per l’agenzia direttamente in estratto conto, su prenotazioni per tutti gli itinerari del Mediterraneo e del Nord Europa con partenze fino al 30 giugno. In aggiunta, per questo Run e solo per il Mediterraneo occidentale, le crociere incluse nell’incentivazione arrivano fino al 30 novembre e per quelle fino al 31 luglio le supercommissioni raddoppiano».

La foto pubblicata all’interno dell’articolo è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere.