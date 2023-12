Costa Smeralda, è Alex Dallocchio il direttore del Romazzino by Belmond

Belmond ha annunciato la nomina di Alex Dallocchio come nuovo general manager del nuovo Romazzino Hotel in Costa Smeralda, in Sardegna. La struttura aprirà nel 2024.

In questo ruolo, Alex Dallocchio supervisionerà la strategia di pre-apertura e guiderà il team nell’elaborazione di una nuova serie di esperienze.

Con oltre vent’anni di expertise nel settore dell’ospitalità, Dallocchio di recente ha ricoperto il ruolo di chief operating officer del gruppo Starhotels di Firenze, dove ha supervisionato le operazioni di 30 hotel con oltre 4.200 camere in Italia, Londra, Parigi e New York. In precedenza, il nuovo direttore generale della struttura Belmond ha acquisito una notevole esperienza operativa al Westin London City e al Beverly Hills Marriot, dove ha lavorato per sei anni come general manager.

In questo nuovo incarico, Alex Dallocchio riporterà a Christian Boyens, vice president and divisional leader della divisione Sud Europa.

Christian Boyens ha dichiarato: «L’Italia ospita già molte delle eccezionali proprietà di Belmond, e siamo entusiasti di aggiungere al nostro portfolio lo storico hotel sull’omonima spiaggia della Sardegna, il Romazzino. Grazie all’ampio background internazionale di Alex nel settore dell’ospitalità di lusso e alla sua esperienza operativa, confidiamo che guiderà il team a progettare per gli ospiti esperienze eccezionali nello spirito della villeggiatura. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui per portare l’ospitalità Belmond in Costa Smeralda».

Alex Dallocchio ha aggiunto: «È davvero un onore essere nominato direttore generale del Romazzino. Sono impaziente di iniziare a lavorare a questo eccezionale progetto di rebranding e ristrutturazione che farà di questo celebre albergo uno dei migliori resort del Sud Europa, e contribuire a rafforzare la leadership di Belmond nell’offerta italiana di lusso».