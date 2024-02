Costa-SosTravel, accordo per i bagagli smarriti nel fly&cruise

Accordo commerciale tra Costa Crociere e SosTravel S.p.A. per il servizio di Lost Luggage Concierge (Llc) dedicato ai clienti della compagnia che viaggiano in modalità fly&cruise in partenza dall’Europa. Si tratta di un accordo in esclusiva per il 2024 e rinnovabile per il 2025 e 2026.

I crocieristi Costa saranno assistiti da SosTravel, in caso di smarrimento del bagaglio, con il rintracciamento e la riconsegna a bordo della nave del proprio bagaglio entro 48 ore.

Anche i clienti di Costa Crociere “cruise only” potranno usufruire del servizio Llc, ma dovranno farlo scegliendo l’opzione prima della partenza qualora raggiungano la nave con un volo.

Questo accordo consente a SosTravel di lanciare i servizi tracciamento e riconsegna dinamica dei bagagli su nuovi canali di vendita ampliando, grazie ai propri servizi digitali, la base clienti raggiunti che provengono dal mercato crocieristico, frutto anche degli investimenti in corso con riferimento alla forza commerciale dedicata alla business unit “servizi al viaggiatore”.

A livello economico-finanziario, SosTravel prevede che l’accordo porti nel 2024 un incremento del 50% dei ricavi di “servizi al viaggiatore”, rispetto al dato di 734.794 euro, contenuto nella relazione annuale al 31.12.22. Dal lato dei costi, è previsto un investimento inferiore a 110.000 euro per lo sviluppo delle applicazioni software per il tracciamento e riconsegna dinamica dei bagagli, e l’ampliamento del customer care.

«L’indiscusso valore dell’accordo e la fiducia di uno dei maggiori player globali nel settore delle crociere rappresentano un’opportunità di crescita importante per SosTravel – ha commentato Massimo Crippa, direttore generale SosTravel – I servizi digitali al passeggero si stanno espandendo oltre il canale di vendita degli aeroporti, e questo accordo insieme ai precedenti accordi B2B recentemente siglati sono la migliore delle dimostrazioni».

Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere ha aggiunto: «Il nostro obiettivo è offrire ai nostri ospiti le migliori esperienze di viaggio, da qualsiasi punto di vista. L’accordo con SosTravel è un ulteriore passo in avanti in questa direzione, perché ci aiuterà a fare in modo che i nostri ospiti possano iniziare a godersi la loro crociera, senza pensieri, fin dalla partenza in aeroporto. Inoltre, questo servizio renderà ancora più uniche le nostre vacanze nel panorama del turismo organizzato. Per questo desidero ringraziare SosTravel e il nostro team Travel Service, guidato da Massimo Callegari, che hanno lavorato alla finalizzazione di questa importante collaborazione».