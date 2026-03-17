Costa Toscana ospiterà l’evento Be Digital il 10 aprile

Un incontro che esplora le intersezioni tra tecnologia, mobilità e turismo , per mettere in luce come le soluzioni digitali rendano più efficiente, sostenibile e connesso il movimento di persone e merci, migliorando al contempo l’esperienza dell’utente finale.

La nave ammiraglia della flotta Costa Crociere durante il suo scalo programmato a Genova il prossimo 10 aprile ospiterà i partecipanti al convegno in tre aree tematiche dedicate: il teatro Poltrona Frau Arena accoglierà gli interventi, mentre nell’area antistante il teatro saranno disponibili un pitch date e uno sponsor village , con salotti per i partner. Previsto anche un networking lunch e un momento di intrattenimento con il comico genovese Andrea Carlini.

«Siamo felici di aprire le porte di Costa Toscana a un evento dedicato all’innovazione. Le nostre navi sono veri e propri concentrati di tecnologia, progettate per offrire un’esperienza sempre più digitale e sostenibile – ha dichiarato Roberto Alberti, senior vice president & chief corporate officer di Costa Crociere – Crediamo che iniziative come questa valorizzino appieno il potenziale delle soluzioni che abbiamo sviluppato a bordo e il nostro impegno verso un futuro più moderno e responsabile».

Tra i partecipanti la sindaca della città di Genova, Silvia Salis, Marco Bucci, presidente Regione Liguria, Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Erika Guerri, capo di gabinetto del ministero del Turismo ed Irene Priolo, assessore all’Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture.