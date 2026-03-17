Costa Toscana ospiterà l’evento Be Digital il 10 aprile
Costa Toscana diventa teatro dell’evento Be Digital, il format promosso da Fancy Factory ed Economia Pulita che coniuga approfondimenti convegnistici con momenti di networking e incontri B2B, con focus sul turismo.
Un incontro che esplora le intersezioni tra tecnologia, mobilità e turismo, per mettere in luce come le soluzioni digitali rendano più efficiente, sostenibile e connesso il movimento di persone e merci, migliorando al contempo l’esperienza dell’utente finale.
La nave ammiraglia della flotta Costa Crociere durante il suo scalo programmato a Genova il prossimo 10 aprile ospiterà i partecipanti al convegno in tre aree tematiche dedicate: il teatro Poltrona Frau Arena accoglierà gli interventi, mentre nell’area antistante il teatro saranno disponibili un pitch date e uno sponsor village, con salotti per i partner. Previsto anche un networking lunch e un momento di intrattenimento con il comico genovese Andrea Carlini.
«Siamo felici di aprire le porte di Costa Toscana a un evento dedicato all’innovazione. Le nostre navi sono veri e propri concentrati di tecnologia, progettate per offrire un’esperienza sempre più digitale e sostenibile – ha dichiarato Roberto Alberti, senior vice president & chief corporate officer di Costa Crociere – Crediamo che iniziative come questa valorizzino appieno il potenziale delle soluzioni che abbiamo sviluppato a bordo e il nostro impegno verso un futuro più moderno e responsabile».
Tra i partecipanti la sindaca della città di Genova, Silvia Salis, Marco Bucci, presidente Regione Liguria, Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Erika Guerri, capo di gabinetto del ministero del Turismo ed Irene Priolo, assessore all’Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture.