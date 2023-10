Countdown per il Wtm London: tre nuove aree tematiche

Tre nuove aree nel piano espositivo: Alloggi e Grossisti, Esperienze e Trasporti. Sono le novità annunciate dal World Travel Market London 2023, in programma dal 6 all’8 novembre con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner per l’Italia. Le nuove aree sostituiranno l’International Hub e ospiteranno prevalentemente espositori del settore privato e “non di destinazione”.

Le aree “Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation” sono state introdotte a seguito di un’ampia ricerca condotta da Wtm a inizio 2023, che ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori più giovani: i Millennial e la Gen Z orientano sempre di più le scelte di viaggio basate sull’esperienza o sulla lista dei desideri, invece che solo sulla città, sul Paese o sulla regione che desiderano visitare.

«Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, i giovani vogliono visitare un rifugio benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale – nota Juliette Losardo, exhibition director del Wtm – Quest’anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori “non di destinazione” che si iscrivono al Wtm, a riprova del cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio in base a ciò che vogliono fare e sperimentare. Le nuove aree della fiera vengono incontro a questo mutamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire e vedere cosa c’è di nuovo ed entusiasmante in offerta, tutto in un unico luogo».

Nell’area Alloggi e Grossisti, i visitatori troveranno decine di fornitori, tra cui:

Hilton hotels & resorts, una catena globale di hotel e resort e marchio di punta della multinazionale americana dell’ospitalità Hilton; Intrepid travel group Uk, uno degli organizzatori di tour per piccoli gruppi più conosciuti al mondo, con oltre 30 anni di esperienza nella fornitura di avventure in tutto il mondo; European tour operators association, l’associazione di categoria dei tour operator e fornitori nelle destinazioni europee; e Miki travel, uno dei tour operator all’ingrosso più grandi ed esperti in Europa.

I visitatori dell’area Esperienze possono trovare espositori come:

Go City, precedentemente noto come Leisure pass group, il più grande business di pass turistici al mondo, che opera in oltre 30 destinazioni, tra cui Londra, New York, Sydney e Oahu, e Montparnasse 56, operatore del ponte di osservazione panoramica della Torre di Montparnasse, che offre un panorama mozzafiato sulla Torre Eiffel e altri monumenti iconici di Parigi.

Anche i fornitori di eventi sportivi sono rappresentati nell’area Esperienze, con espositori tra cui Xs2Event e Champions travel ltd, che offrono l’accesso ai migliori eventi in tutto il mondo. Sempre nell’area Experience, City sightseeing, i tour ‘hop-on hop-off’, Big bus tours che permette ai viaggiatori di scoprire luoghi a bordo di un autobus scoperto, ed esperienza con la compagnia City cruises ltd.

Ultimo, ma non meno importante, nell’area Trasporti, i visitatori possono incontrare rappresentanti di aziende tra cui operatori di noleggio auto e fornitori di trasporti, come: il supplier europeo di biglietti ferroviari e abbonamenti ferroviari Rail Europe, il gigante del noleggio auto Enterprise Rent A Car, quello tedesco Wheego mobility e Global passenger network, un’organizzazione di compagnie di autobus indipendenti che operano in più di 40 paesi in tutto il mondo.

Inoltre, nell’area Trasporti ci saranno rappresentanti del settore in rapida crescita delle crociere fluviali, tra cui l’operatore di 14 navi Amadeus river cruises, Dutch cruise line Bv – che gestisce una flotta di nove navi fluviali – e United Rivers Ag, fornitore di servizi su misura operazioni di crociere fluviali white label.