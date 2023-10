Countdown per l’Atm di Dubai: appuntamento dal 4 al 6 maggio

Sarà il turismo globale, il suo valore economico complessivo e gli investimenti per l’immediato futuro a tenere la scena dell’Arabian Travel Market 2024, che si terrà dal 4 al 6 maggio a Dubai. Secondo una ricerca condotta da Statista, quest’anno le entrate nel mercato globale dei viaggi e del turismo raggiungeranno gli 854,7 miliardi di dollari. Si prevede che il settore andrà verso un tasso di crescita annuale del 4,42% durante il periodo 2023-27, superando così la soglia di due trilioni di dollari entro i prossimi quattro anni.

L’incremento più vistoso si registrerà nel segmento del turismo d’affari: la Allied Market Research ha infatti valutato il mercato globale dei viaggi d’affari a 689,7 miliardi di dollari nel 2021, prevedendo che il segmento crescerà fino a 2,1 trilioni di dollari entro il 2031. Ma anche il mercato globale dei viaggi di lusso è sulla buona strada e dovrebbe superare i 440 miliardi di dollari entro la fine di questo decennio, secondo una ricerca di Coherent Market Insights.

Nel suo insieme, poi, il segmento Mice potrà fornire preziosi contributi nei paesi del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti, dove il più recente rapporto annuale sulla valutazione dell’impatto economico (Via) del Dwtc ha stimato che la produzione economica totale nel turismo congressuale e in quello degli eventi – attraverso 63 manifestazioni ospitate su larga scala – ha superato i 3,5 miliardi di dollari nel 2022.

In linea poi con il tema centrale di Atm 2024 “Trasformare il viaggio attraverso l’imprenditorialità”, i partecipanti valuteranno come i segmenti del tempo libero, degli affari, del lusso e del Mice stanno guidando la crescita economica e lo sviluppo sostenibile attraverso le destinazioni, l’ospitalità e l’aviazione, creando nuove opportunità per imprenditori e investitori in tutto il Medio Oriente e oltre.

A tal proposito Danielle Curtis, direttrice di Arabian Travel Market, ha dichiarato: «I vacanzieri rappresentano un focus cruciale per la comunità dei viaggiatori del Medio Oriente, ma il tempo libero è solo una componente di un quadro molto più ampio. Anche i viaggi d’affari, di lusso e Mice stanno fornendo un contributo significativo alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile, con Statista che prevede un volume del mercato globale di oltre 1 trilione di dollari entro il 2027. Non sorprende quindi che il settore dei viaggi e del turismo stia creando opportunità senza precedenti per imprenditori e investitori, migliaia dei quali presenteranno le loro innovazioni, scambieranno idee e stringeranno nuove partnership proprio all’Atm 2024.»

Secondo poi i dati diffusi dal World Travel and Tourism Council (Wttc), il settore dei viaggi e del turismo è sulla buona strada per contribuire con 49,18 miliardi di dollari alla sola economia degli Emirati Arabi Uniti nel 2023. Si prevede che questa cifra raggiungerà i 64,12 miliardi di dollari entro il 2033, pari a un 10,2% del Pil nazionale.

A conti fatti l’industria dei viaggi e del turismo in Medio Oriente continua a maturare, creando nuovi posti di lavoro e nuovi redditi per milioni di persone provenienti da tutto il mondo. Il governo degli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, stima che il mercato dei viaggi e del turismo del paese supporterà 770.000 posti di lavoro entro il 2027. Allo stesso tempo, si prevede che il settore genererà entrate sempre crescenti per le economie regionali: i viaggiatori del Golfo spendono circa 6,5 ​​volte di più dei turisti da altre parti del mondo, secondo l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto).