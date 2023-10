Lot lancia il collegamento giornaliero Roma-Varsavia

Benvenuti a La Plose, il vero paradiso dello slittino in Alto Adige C’è un luogo, nel cuore delle Alpi, dove gli appassionati di slittino possono dar sfogo alle loro emozioni e ricerca di adrenalina in sicurezza: è La Plose, la montagna locale... The post Benvenuti a La Plose, il vero paradiso dello slittino in Alto Adige first appeared on ViaggiOff.

Il ristorante Scarpetta Nyc sbarca a Roma: un assaggio d’America in Italia Il mood newyorchese sbarca nel cuore di Roma: il brand di ristorazione Scarpetta Nyc è approdato in Italia e ha scelto il nuovo Hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace, inaugurato a... The post Il ristorante Scarpetta Nyc sbarca a Roma: un assaggio d’America in Italia first appeared on ViaggiOff.

Giornata del trekking urbano: camminando tra borghi e città Non solo lungo sentieri tra boschi, campagne e vette: il trekking si può fare anche in città, e nei dintorni, per scoprirne angoli e storie a passo lento. Ecco il... The post Giornata del trekking urbano: camminando tra borghi e città first appeared on ViaggiOff.