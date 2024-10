Crisi Israele, le compagnie prolungano lo stop dei voli

Più che una nuova sospensione, uno stop senza soluzione di continuità, almeno per ora. Wizz Air ha annunciato di aver sospeso temporaneamente i voli da e per Israele fino al 14 gennaio 2025, in considerazione della situazione sempre più critica in Medio Oriente.

In una nota ufficiale la compagnia ungherese si rammarica “per i disagi causati ai viaggiatori a causa di circostanze straordinarie al di fuori del controllo della compagnia aerea e offre ai clienti coinvolti un rimborso completo in crediti Wizz o nella forma di pagamento originale, oppure opzioni di riprenotazione gratuite. Se i clienti hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi online o un’altra terza parte, dovranno contattarla per ricevere il rimborso o riprenotare un volo alternativo”.

Ita Airways, intanto, ha esteso a tutto novembre il blocco ai voli da e per Tel Aviv. A fine settembre la compagnia di bandiera italiana aveva annunciato la cancellazione di tutti i collegamenti fino al 31 ottobre, decisione che arrivava dopo una serie di sospensioni più brevi, confidando in una soluzione rapida della crisi nell’area. Non è peraltro escluso che Ita possa annullare una frequenza fino a dicembre, operando un solo volo invece di due.

L’americana Delta Airlines invece ha sospeso i voli fino al 31 dicembre, easyJet fino al 26 marzo. Lufthansa ha bloccato i collegamenti su Beirut fino al 26 ottobre.

Continuano invece a essere operative su Tel Aviv le compagnie israeliane: El Al da Roma e Milano, Israir Airlines e Arkia da Roma.