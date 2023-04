Crm e reputazione online, ora Atlantic lancia il suo Einstein Gpt

La reputazione online al primo posto, o quasi. Se c’è una cosa che oggi le aziende devono poter fare in scioltezza è rispondere alle esigenze di clienti sempre più connessi, offrire interazioni digitali integrate e coerenti su tutti i canali e fornire un servizio di customer care innovativo, personalizzato e pure veloce.

Come? «Implementando una soluzione crm all’avanguardia, rafforzando da un lato la fidelizzazione della clientela e dall’altro la reputazione online del brand», parola di Ludovico Baiano, crm senior project manager di Atlantic Technologies, da qualche mese parte del Gruppo Engineering che opera nella digitalizzazione dei processi di business.

Ultima novità di casa, il tool in stile ChatGpt Salesforce Einstein Gpt, che offre contenuti creati dall’intelligenza artificiale a supporto del marketing e della vendita.

CUSTOMER EXPERIENCE INTELLIGENTE

Online si trova di tutto. Alla luce di questo è importante mappare l’intero percorso del cliente e averne cura dalla fase di ispirazione a quella di pianificazione, travel e post-travel: «Grazie a una soluzione crm all’avanguardia è possibile offrire una customer experience intelligente, incrementando così la soddisfazione degli utenti. Oggi tecnologie come l’intelligenza artificiale permettono di individuare il cliente giusto offrendogli soluzioni altamente più tailor made avendo costruito una storia con il brand rispetto al venduto-invenduto e alle abitudini di viaggio, la profilazione dunque», aggiunge Baiano.

DATABASE DIGITALE E SOSTENIBILITÀ

Digitalizzare il database proteggendo i dati di clienti e prospect. È quanto fa Salesforce di Atlantic Technologies, che permette di gestire e analizzare più in profondità i dati; questo è fondamentale per profilare gli utenti. Con Marketing Cloud, inoltre, si può personalizzare il contenuto sulla base del percorso del cliente in maniera omnicanale e responsiva dal punto di vista tecnologico; ottimizzando di fatto anche il Roi delle campagne.

In termini di sostenibilità, «questa sta assumendo sempre di più un ruolo centrale soprattutto per le aziende attive nei settori travel, transportation & hospitality che devono tenere sotto controllo le emissioni derivanti dai viaggi. La soluzione Salesforce crm, ad esempio, è in grado di supportare le aziende operanti in questi settori monitorando, analizzando e comunicando i dati ambientali e di conseguenza facilitando la costruzione di una cultura aziendale basata sui principi del Net Zero. Un’altra sfida importante che abbiamo aiutato a risolvere riguarda l’utilizzo di strumenti di firma digitale sia per limitare il numero degli spostamenti che per attivare più velocemente i contratti», prosegue il crm senior project manager di Atlantic Technologies.

AL SERVIZIO DEI BIG DEL TRAVEL

«Oltre a Nicolaus e Welcome, nel turismo organizzato collaboriamo con successo anche con Alpitour World, per aiutarla a sfruttare al massimo il valore della digitalizzazione e valorizzare l’interazione coi clienti sia nell’ambito marketing che social customer service – conclude Ludovico Baiano – Supportiamo altri brand importanti nel mondo dell’hospitality sia in attività di crm che di marketing automation. Ci sono già diversi tool che nel mondo travel sono molto consigliati come Experience Cloud in ambito B2B2C, Tableau per valorizzare l’aspetto dei dati nell’ottica sempre più data driven e genie, che permette di connettere i propri dati provenienti da qualsiasi flusso, sistema o canale in tempo reale».