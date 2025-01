Croazia, aprirà a marzo The Isolano Cres by Marriott

Primo hotel in Croazia per Autograph Collection, brand Marriott Bonvoy. Si tratta del The Isolano Cres che riaprirà dopo un restyling il prossimo 13 marzo 2025.

L’hotel si trova sull’isola di Cres nel Mar Adriatico settentrionale della Croazia, luogo ricco di paesaggi incontaminati, riserve naturali, città storiche e spiagge esclusive.

Circondato da una rigogliosa pineta che si affaccia sul mare, The Isolano è un boutique hotel che accoglie ospiti dai 12 anni in sù nelle sue 49 camere e suite offrendo un un ristorante vista mare, due piscine riscaldate all’aperto, area benessere e accesso diretto alla spiaggia.

«The Isolano Cres espande per la prima volta gli orizzonti di questo brand distintivo in Croazia, offrendo ai nostri ospiti esperienze, culture e paesaggi nuovi e autentici da scoprire – dichiara Sandra Schulze-Potgieter, vice president, premium and select brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott International – Ogni hotel Autograph Collection ha un suo carattere unico in grado di offrire agli ospiti esperienze ricche e coinvolgenti nelle destinazioni più ambite. Questo nuovo hotel consente ai nostri ospiti di fuggire dalla vita urbana e di trovare il perfetto equilibrio tra natura e vita contemporanea».

Il restyling dell’hotel, diretto dalla designer Kristina Zanic, riflette l’essenza della vita mediterranea ed è fedele all’etica del brand che rispetta l’artigianato di qualità e il design caratteristico dell’isola che si riflette nell’uso della sua pietra di provenienza locale, come elemento dell’architettura geometrica della struttura, e con i colori delle aree pubbliche e delle camere che hanno tonalità di bianco, grigio, sabbia, blu e cognac, rispecchiando la bellezza naturale e la serenità della costa.

Ciascuna delle camere dell’hotel, comprese quattro suite, dispone di balconi privati con vista panoramica sul mare, panche in legno realizzate da artigiani locali e dispositivi tecnologici come smart tv, sistemi di controllo automatizzati per l’illuminazione e la temperatura e check-in con mobile key tramite l’app Marriott Bonvoy. Per gli amanti del benessere, sono disponibili cinque camere infinity con accesso diretto a una delle due piscine esterne riscaldate.

L’offerta culinaria dell’hotel rende omaggio alla cucina dell’Adriatico ed è diretta dallo chef Aleksandar Kerekes, noto per il suo impegno nell’utilizzo di ingredienti locali e per le sue creazioni. Il Restaurant Moise onora le tradizioni del luogo adottando un approccio sostenibile.

Per il tempo libero, gli ospiti hanno a disposizione due piscine all’aperto e l’area benessere dotata di una lussuosa Spa e di attrezzature ginniche all’avanguardia. Nella Spa si possono scegliere trattamenti rivitalizzanti come lo scrub al miele selvatico e sale marino e i trattamenti corpo all’olio d’oliva, oltre a esperienze rigeneranti con musica e profumi che coinvolgono tutti i sensi.

Presso The Isolano, nel bar della hall, è possibile partecipare a un laboratorio di mixologia ispirato all’isola per creare la propria miscela botanica Isolano.

L’aeroporto più vicino è quello di Rijeka, sull’isola di Krk, raggiungibile distante venti minuti col traghetto o in un’ora e mezza di auto.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Autograph Collection Hotels