Croazia, già oltre 4 milioni di arrivi. E dall’Italia sette rotte aeree in più

Croazia sulla cresta dell’onda nei primi cinque mesi del 2024. Superato il record pre stagionale del 2023, con 4,2 milioni di arrivi e 13,8 milioni di pernottamenti, rispettivamente +11% e +12% in confronto all’anno precedente.

Sono i dati esposti martedì sera a Milano nel corso dell’evento organizzato dall’Ente nazionale croato per il turismo. Positivi anche i numeri relativi agli italiani, sempre da gennaio a maggio: 148.561 arrivi e 368.055 di pernottamenti, vale a dire +4% e + 3 % rispetto all’anno scorso.

«Ci stiamo avvicinando ai principali mesi estivi, cioè al picco della stagione in cui ci aspettiamo un flusso stabile di traffico turistico – ha spiegato Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia – Abbiamo realizzato tutte le attività promozionali (workshop, fiere, campagna pubblicitaria Ooh– Out of home – in pre stagione) e ora segue la nostra campagna brand per la stagione principale. Nel periodo estivo avremo anche 7 nuove rotte aeree che collegano i due Paesi. Nel 2024 non sono mancati gli investimenti e le nuove aperture sul fronte alberghiero partendo dall’Istria fino a Dubrovnik, così come ricco il calendario degli eventi e festival musicali».

Oltre ai luoghi più noti a da “cartolina”, il Paese propone anche una serie di località meno reclamizzate e altrettanto incantevoli.

Il Quarnaro ha ricevuto una menzione ufficiale del comitato di esperti dell’Istituto Igcat per vincere il titolo “Regione gastronomica Europea per il 2026”. Nella Regione di Zara la spiaggia di Nin è conosciuta come Kraljičina Plaza, o spiaggia della Regina, con vista sulle montagne

Parchi nazionali e fiumi maestosi sono il fiore all’occhiello della regione di Šibenik-Knin, una destinazione top circondata da fortezze, pinete e spiagge. La Dalmazia Centrale è caratterizzata da splendide isole situate davanti ad un’incantevole costa di spiagge ghiaiose con pinete alle spalle. Nella Croazia Meridionale spiccano le mura storiche di Dubrovnik, con la spiaggia cittadina di Banje a due passi dal centro storico e quella di Copacabana sulla penisola di Babin kuk, resa affascinante dalla vista spettacolare sull’isolotto di Daksa e sulle isole Elafiti.