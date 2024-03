Croazia, Vukelić a Napoli: «Mercato turistico di grande interesse»

La Croazia è ospite d’onore alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli (Pad.5 – Stand 5036-47). «Sono molto felice, visto che per noi quello campano rappresenta un appuntamento – dichiara Viviana Vukelić, direttrice dell’ente nazionale croato turistico italiano – che da sempre è stato importante per la visibilità e per l’immagine del turismo croato nel mercato italiano per gli operatori e il pubblico presente in quanto si svolge nel cuore della Campania, una regione di grande interesse».

«Questa fiera oggi è fondamentale non solo per l’outgoing ma anche per l’incoming, e presentiamo la nostra offerta turistica, tutte le novità, i collegamenti tra la Croazia e l’Italia e diamo le informazioni principali per la stagione turistica», ha aggiunto Vukelić.

Il turismo italiano da sempre in Croazia è uno dei mercati più importanti, quest’anno 981.442 connazionali, un 5% in più rispetto all’anno precedente, hanno visitato il Paese e sicuramente l’ingresso della Croazia nell’area Schengen e nell’Eurozona ha avvicinato ancora di più la meta all’Italia.

«Da molti anni gli italiani sono propensi a recarsi in Croazia, sia durante i mesi estivi ma sempre di più al di fuori dell’alta stagione. Anche quest’anno ci aspettiamo il proseguimento del trend positivo con particolare attenzione ai periodi prima e dopo stagione, e anche all’ulteriore crescita e sviluppo del turismo sostenibile. Questi segmenti dell’offerta rappresentano ciò che mettiamo in evidenza durante le nostre manifestazioni fieristiche e le attività promozionali rivolte al mercato italiano, da cui provengono sempre più giovani appassionati di viaggi», ha sottolineato Kristjan Staničić, direttore generale dell’ente nazionale croato per il turismo, rimarcato che questo mercato è tradizionalmente tra i primi 10 di maggior traffico turistico.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa dell’Ente del turismo croato ed è di ©Luka Tabako