Crociera Gucci, l’ultima trovata di Ponant Explorations

Una crociera dedicata alle arti e ai mestieri d’eccellenza, che celebra l’eleganza italiana. È quella pensata da Ponant Explorations, società rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, che salperà nel settembre 2027.

Per l’occasione, Ponant, grazie a una collaborazione esclusiva con cinque maison italiane di fama mondiale nei settori moda, gioielleria e arte della tavola (Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato e Ginori 1735) offrirà una crociera dal programma inedito e dalle esperienze irripetibili: ricevimenti privati nei palazzi storici di Firenze e Venezia, incontri con i migliori artigiani del Paese, dimostrazioni dal vivo, workshop e momenti riservati agli ospiti.

A bordo di Le Boréal, navigando da Livorno a Venezia, ogni giornata sarà un susseguirsi di scoperte, con allestimenti di mostre esclusive e una cucina di bordo che riflette la tradizione italiana. Ogni scalo sarà un invito alla cultura e alla scoperta, tra borghi antichi, musei, chiese barocche, siti archeologici e degustazioni in cantina.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gioco Viaggi