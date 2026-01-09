Crociera Gucci, l’ultima trovata di Ponant

Crociera Gucci, l’ultima trovata di Ponant
09 Gennaio 07:00 2026

Una crociera dedicata alle arti e ai mestieri d’eccellenza, che celebra l’eleganza italiana. È quella pensata da Ponant Explorations, società rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, che salperà nel settembre 2027.

Per l’occasione, Ponant, grazie a una collaborazione esclusiva con cinque maison italiane di fama mondiale nei settori moda, gioielleria e arte della tavola, offrirà una crociera dal programma inedito e dalle esperienze irripetibili: ricevimenti privati nei palazzi storici di Firenze e Venezia, incontri con i migliori artigiani del Paese, dimostrazioni dal vivo, workshop e momenti riservati agli ospiti.

A bordo di Le Boréal, navigando da Livorno a Venezia, ogni giornata sarà un susseguirsi di scoperte, con allestimenti di mostre esclusive e una cucina di bordo che riflette la tradizione italiana. Ogni scalo sarà un invito alla cultura e alla scoperta, tra borghi antichi, musei, chiese barocche, siti archeologici e degustazioni in cantina. Le cinque maison che collaborano con Ponant sono Gucci, Bottega Veneta, BrioniPomellato e Ginori 1735.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gioco Viaggi
