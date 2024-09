Crociera in Nord Europa: quali sono le tappe imperdibili

Visitare luoghi nuovi e lontani dal nostro quotidiano è uno dei modi per accrescere il proprio bagaglio di esperienze e di cultura. Una delle mete che permette di mettersi a confronto con la maestosità della natura è il Nord Europa, non poi così lontano in linea d’aria ma capace di sorprendere con scenari che sembrano provenire dal mondo delle fiabe. Qui, tra fiordi maestosi e città dal sapore medievale, ogni tappa è un’avventura a sé. Non si tratta solo di visitare nuove città, ma di immergersi completamente in un mondo diverso, fatto di natura incontaminata e storie antiche.

Il modo migliore per godere di questi panorami è farlo dal mare, sfruttando una delle offerte crociere delle varie compagnie, come per esempio Costa Crociere: non solo si andrà alla scoperta di itinerari sorprendenti, ma nel frattempo si potrà godere di tutto il comfort delle grandi navi, dalle piscine alla spa, dai ristoranti con cucina degna di chef stellati all’intrattenimento per grandi e piccini. Il tutto senza sensi di colpa: Costa Crociere ha a cuore il pianeta ed è una delle prime società ad appoggiare un’etica sostenibile con particolare attenzione al consumo di plastica, acqua e risorse alimentari.

NAVIGARE TRA I FIORDI NORVEGESI: UN’ESPERIENZA UNICA

Quando si parla di Nord Europa, i fiordi della Norvegia sono spesso la prima immagine che viene in mente. Non a caso: sono uno spettacolo naturale di fronte al quale si resta a bocca aperta. Uno dei più celeberrimi al mondo è il Fiordo di Geiranger, che gode della dicitura di patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Navigare fra le gigantesche pareti di roccia ammirando le imponenti cascate fa comprendere l’immensità del Creato.

Un altro fenomeno particolare e affascinante è il sole di mezzanotte, che si può osservare in estate oltre il Circolo Polare Artico, in luoghi come Capo Nord. Si può restare l’intera notte ad ammirare il sole che non tramonta mai, mentre la nave si fa strada tra acque tranquille e paesaggi incontaminati. È una delle esperienze che rendono una crociere Nord Europa un’avventura davvero indimenticabile.

CAPITALI BALTICHE: UN TUFFO NELLA STORIA

Oltre alla natura selvaggia, il Nord Europa offre anche città ricche di storia e fascino.

Stoccolma, capitale della Svezia, è particolare già per la sua composizione, dato che si estende su una serie di piccole isole. In città c’è da esplorare il quartiere storico di Gamla Stane e il Palazzo Reale. Per visitare qualcosa di più originale non perdete il Museo dedicato agli Abba oppure lo zoo cittadino.

Quando si arriva a Copenhagen, capitale della Danimarca, non si può evitare di omaggiare la statua della Sirenetta. Tra i monumenti più amati ci sono due edifici legati alla dinastia reale: il Palazzo di Amalienborg, la residenza della famiglia reale, e il Castello di Rosenborg che ospita i gioielli della corona.

ISLANDA E LE ISOLE LOFOTEN: MERAVIGLIE DELLA NATURA

Un’altra tappa che non può mancare è l’Islanda, un’isola che sembra uscita da un altro mondo. Con i geyser, le sorgenti termali e i ghiacciai, la natura mostra tutta la sua potenza. Tra le destinazioni da non perdere ci sono le Gullfoss e le Isole Lofoten, con montagne che si gettano a picco nel mare.