Crociere 2023 in Europa, Ncl lancia un bonus sulle commissioni

L’estate è vicina al periodo di picco, ma gli agenti di viaggi possono ancora capitalizzare le prenotazioni last minute con le crociere di Norwegian Cruise Line (Ncl), che lancia un bonus sulle commissioni per le partenze Europa 2023.

Dal 1° al 31 agosto, gli adv riceveranno una commissione extra su ogni prenotazione effettuata sulle crociere 2023 in Europa.

L’importo della commissione bonus dipende dalla durata dell’itinerario di crociera e dalla categoria della cabina. Ad esempio, prenotando una cabina con balcone per una crociera di 7 o più giorni si riceveranno 75 euro in aggiunta alla normale commissione. Effettuando l’upselling a una categoria di cabina superiore, gli agenti di viaggi saranno premiati con una commissione più elevata.

«Questa è un’opportunità concreta per gli agenti di massimizzare i guadagni vendendo le crociere in Europa di Ncl – afferma Jürgen Stille, senior director business Europe di Norwegian Cruise Line – La programmazione in Europa di quest’anno è interessante sia per gli agenti di viaggi, sia per i loro clienti: non solo le nostre crociere sono entusiasmanti e diversificate, ma offriamo anche ai nostri ospiti un ottimo rapporto qualità-prezzo con molti servizi inclusi nella tariffa della crociera e l’upgrade Free at Sea, che include ristoranti di specialità, pacchetto premium per le bevande, sconti per le escursioni a terra e altro ancora»

Fino a dicembre 2023, un totale di nove navi, tra cui Norwegian Prima e Norwegian Viva, salperanno da 13 porti nelle acque europee offrendo un’ampia varietà di itinerari da 5 a 16 giorni.