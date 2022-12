Crociere, anno di debutti per navi e brand

Navi grandi e “piccole”. Lusso e non solo. Nuovi standard di sostenibilità e frontiere inesplorate dell’intrattenimento. Si preannuncia un anno vivace per le compagnie di crociera, tra ingressi in flotta e debutti di nuovi brand. Per gli armatori il 2023 si traduce in piena ripartenza del settore (nonostante i battesimi non siano certo mancati negli ultimi due anni e mezzo).

Le crociere guardano al futuro. Del resto, il settore attrae oggi tra il 2 e il 6% del totale dei turisti (a seconda dei Paesi) e ha quindi ancora ampi margini di crescita. Ed ecco che il Gruppo Msc, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival, Virgin Voyages, Viking – e non solo – si preparano al meglio al nuovo anno in termini di capacità.

Nel primo trimestre 2023 è prevista la consegna di Pursuit di Seabourn, Sakara di Emerald, Vista di Oceania Cruises, Viking Saturn di Viking Ocean, Diana di Swan Hellenic, Ocean Albatros di SunStone, Eclipse II di Scenic, Resilient Lady di Virgin Voyages.

Nel secondo trimestre il gruppo Msc ha in consegna due navi: Msc Euribia da Chantiers de l’Atlantique per quanto riguarda Msc Crociere e Explora I, che segna il debutto del nuovo brand di viaggi luxury in mare Explora Journeys.

Durante l’estate Silversea prenderà in consegna Silver Nova e Norwegian Cruise Line attende l’arrivo in flotta di Norwegian Viva, seconda unità di classe Prima.

Virgin raddoppia nel quarto trimestre del prossimo anno con l’arrivo di Brilliant Lady, mentre Regent Sevent Seas Cruise aspetta Grandeur, Carnival accoglie Carnival Jubilee e la flotta di Royal Caribbean Group cresce con l’ingresso di Celebrity Ascent per il brand Celebrity Cruises e di Icon of the Seas per Royal Caribbean International (quest’ultima sarà la nuova nave più grande del mondo).

Ed ecco qualche dettaglio su alcune delle “protagoniste” del prossimo anno:

VIKING CRUISES. Viking Saturn di Viking Cruises è una nave oceanica adult only, in grado di accogliere 930 ospiti, e di attraccare in porti preclusi alle navi di stazza maggiore. Cabine tutte con balcone, atmosfera raffinata e ispirazione scandinava sono le caratteristiche distintive della nona nave della flotta Viking.

VIRGIN VOYAGES. Due navi in un anno in casa Virgin. Resilient Lady debutta a maggio 2023; la nave da crociera salperà per la prima volta dalla Grecia. A fine anno arriva anche Brilliant Lady. Offriranno crociere adult only, con la maggior parte di cabine vista oceano, suite a tema rock star, e ampia scelta di ristorazione, intrattenimento, fitness, musica e feste. Le due unità potranno accogliere, ciascuna, circa 2.700 ospiti.

GRUPPO MSC. L’anno prossimo Msc Crociere aggiunge alla flotta la nave n.22. Debutta Msc Euribia, terza unità di classe Meraviglia Plus, alimentata a Gnl, che potrà accogliere a bordo oltre 6.300 ospiti. Per il Gruppo guidato da Gianluigi Aponte, il 2023 segna anche la nascita di un nuovo brand – Explora Journeys – che promette “un’esperierienza di lusso mai vista in mare”. A luglio partirà infatti la stagione inaugurale di Explora I, prima nave della compagnia, con capacità poco oltre i 900 ospiti, con itinerari alla scoperta del Nord Europa, tra i fiordi.

SILVERSEA. Ancora lusso con Silversea, che presenterà Silver Nova, prima di una nuova classe di navi e con sette nuove categorie di suite e un rapporto tra equipaggio e ospiti di 1:1,3. Sarà anche la prima nave da crociera di lusso ibrida priva di emissioni in porto.

NORWEGIAN CRUISE LINE. Durante l’estate, a circa un anno di distanza dalla gemella Norwegian Prima, entra nella flotta di Norwegian Cruise Line Norwegian Viva. Sulla nave da 3.250 ospiti, pensata per il segmento premium di viaggiatori, ci saranno 44mila metri quadrati di spazi all’aperto e torna anche qui la più grande pista di go kart in mare.

CARNIVAL CRUISE LINE. Riprende il nome da Ms Jubilee, nave da crociera Carnival degli anni ’80, la nuova Carnival Jubilee in arrivo a novembre 2023. Suddivisa in sei zone diverse di intrattenimento, mette insieme innovazioni e grandi classici del brand.

CELEBRITY CRUISES. La classe Edge di Celebrity Cruises raggiungerà quota quattro navi con Celebrity Ascent, unità con la più ampia gamma di cabine e suite, lusso, aree Vip, terrazze a due livelli, ristoranti esclusivi e 30 esperienze enogastronomiche per oltre 3.000 ospiti.

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL. Se ne parla già molto, anche sarà consegnata a fine 2023 e salperà per il viaggio inaugurale a gennaio 2024 da Miami. È Icon of the Seas, e sarà l’ammiraglia di Royal Caribbean International nonché la nuova nave da crociera più grande del mondo. Inaugura la classe Icon, propone il più grande parco acquatico in mare, la più ampia piscina vista su una nave da crociera, un nuovo AquaDome e 40 tra bar, ristoranti, lounge e locali notturni.