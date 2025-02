Crociere, cosa ci riserverà il 2025

Sarà un’annata di debutti, maxi-navi e prodotti sempre più differenziati. Le grandi compagnie di crociere, infatti, cavalcano l’onda di un settore che cresce a ritmo vertiginoso ampliando l’offerta di imbarcazioni e itinerari.

Partiamo da Msc. Grande attesa per World America, presentata in anteprima sul mercato americano il 9 febbraio con uno spot speciale trasmesso in tv durante il Superbowl di New Orleans, con protagonisti Drew Barrymore e Orlando Bloom. Sarà battezzata poi il 9 aprile presso il nuovo terminal della compagnia a PortMiami, il più grande del mondo nonché homeport per tutto il 2025 per gli itinerari di sette notti tra Caraibi e Bahamas, con scali anche a Ocean Cay Msc Marine Reserve.

Seconda nave World Class della compagnia guidata da Aponte, la nuova ammiraglia è stata parzialmente modificata rispetto alla gemella Msc World Europa per adattarla alle esigenze del mercato Usa. Ben sette distretti con spazi e caratteristiche distinte accolgono gli ospiti, che a bordo trovano anche 19 punti di ristoro, tra cui l’unico ristorante Eataly su una nave da crociera, e un ampio spazio dedicato alle famiglie nell’area The Harbour.

DAL MARE ALLE STELLE

Per Costa Crociere Bit 2025 è l’occasione per presentare la stagione estiva delle Sea Destinations, l’originale format di momenti coinvolgenti da vivere durante la navigazione, sempre più all’insegna della “meraviglia” con la direzione artistica del noto coreografo Luca Tommassini. Sul fronte della programmazione per l’inverno 2025/26 la grande novità è il ritorno in Asia di Costa Serena con crociere settimanali e voli dall’Italia da novembre 2025 a febbraio 2026 con itinerari tra Giappone, Vietnam, Thailandia, Brunei e Filippine. Mentre Costa Fortuna sarà protagonista di un inedito “fly& cruise” tra Isole Canarie, Marocco e Madeira, con itinerari di otto giorni e voli diretti su Las Palmas e Tenerife.

Passiamo a Royal Caribbean International: il 31 agosto la nuova ammiraglia della classe Icon, Star of the Seas, farà il suo debutto da Port Canaveral con itinerari nei Caraibi e tappe all’isola privata Perfect Day at CocoCay, Costa Maya, Roatan e Cozumel. Con una capacità di 5.600 ospiti, come la gemella Icon of the Seas, la nave presenta otto quartieri tematici, ciascuno con un’atmosfera unica e attività per tutti i gusti. Per i fan dell’Eurovision Song Contest, Royal Caribbean ha in serbo un’emozionante crociera con partenze da Barcellona l’11 maggio o da Civitavecchia il 15 maggio, a bordo di Allure of the Seas, che fresca di un restyling da 100 milioni di dollari sarà il palcoscenico perfetto per vivere la finale navigando nel Mediterraneo occidentale.

NEW ENTRY IN FLOTTA

Intanto la compagnia statunitense Norwegian Cruise Line presenta Norwegian Aqua, che salperà il 16 aprile da Miami per la crociera inaugurale nei Caraibi. Costruita da Fincantieri, la prima nave della classe Prima Plus potrà ospitare fino a 3.571 passeggeri. Le dimensioni maggiori rispetto alla classe precedente hanno consentito l’allestimento della più grande zona The Haven mai realizzata, l’esclusiva area dove si trovano le suite di livello superiore, oltre a piscina a sfioro, ristorante, bar, lounge e Spa riservati.

Per tutta la stagione la nuova ammiraglia effettuerà crociere settimanali da Port Canaveral, in Florida, con scali anche a Great Stirrup Cay, l’isola privata di Ncl alle Bahamas. Per il 2026, invece, è atteso l’arrivo in flotta della gemella Norwegian Luna.

SE LA NAVE È UN GIOIELLO

Tante le novità di Gioco Viaggi, tra i principali cruise operator in Italia. Princess Cruises si prepara al lancio a ottobre di Star Princess, ulteriore evoluzione del lusso contemporaneo della classe Sphere, con spazi ancora più ampi, nuove suite, esperienze culinarie raffinate e una versione ampliata della tecnologia MedallionClass.

Cunard, invece, ha recentemente dato il benvenuto in flotta alla Queen Anne, gioiello di eleganza e innovazione, attualmente impegnata nel suo primo giro del mondo; mentre Windstar Cruises ha annunciato il debutto a fine anno di Star Seeker, nave gioiello di sole 112 suite, che inizierà la stagione nei Caraibi per poi proseguire con itinerari in Alaska e Giappone. Nel segmento ultra-lusso si posizionano le navi-spedizione Seabourn Venture e Seabourn Pursuit che offrono crociere in regio- ni remote come Artico, Antartide e Amazzonia.

L’APPEAL DEI FIUMI

Arriviamo poi allo storico t.o. Giver che celebra i 25 anni della programmazione crociere fluviali con un ventaglio di novità, tra cui l’itinerario lungo il Guadalquivir, in Andalusia, a bordo della m/n La Belle de Cadix interamente noleggiata da Giver. Due le partenze, il 14 e 28 agosto, per una crociera che unisce navigazione fluviale e marittima, da Cadice a El Puerto de Santa Maria, con soste in città ricche di storia e cultura come Siviglia, Granada, Cordova, Jerez de la Frontera e Cadice.

Gli itinerari estivi lungo Reno, Danubio ed Elba sono stati in parte rimodulati, mentre new entry per l’inverno è la crociera dedicata ai Mercatini di Natale lungo il Reno dal 5 al 9 dicembre. Questo si affianca alle storiche crociere per visitare i mercatini sul Danubio, dal 4 all’8 e dal 16 al 20 dicembre, e alle crociere di Natale e di Capodanno sul Danubio e sul Reno.