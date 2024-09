Crociere extralusso, debutta lo yacht Ilma by The Ritz Carlton

Arriva Ilma, il secondo superyacht di lusso di nuova costruzione di The Ritz-Carlton Yacht Collection. Lo yacht ha intrapreso il suo viaggio inaugurale, una crociera di 7 notti da Monte Carlo a Roma, il 2 settembre.

«È con immenso piacere e orgoglio che diamo il benvenuto a Ilma all’interno della nostra flotta in continua crescita – afferma Jim Murren, executive chairman e ceo The Ritz-Carlton Yacht Collection – Sin dal debutto di Evrima, siamo stati fermamente impegnati nella ricerca dell’eccellenza in mare. Con l’aggiunta di Ilma continuiamo a perseguire la nostra missione di offrire un servizio impeccabile e un divertimento senza pari ai nostri ospiti».

Ilma ha una lunghezza di 240 metri e dispone di 224 suite spaziose e accoglienti, dotate di terrazze private con accesso diretto al mare.

La stagione inaugurale di Ilma nel Mediterraneo prevede scali nelle acque blu di Santorini, a Porto Cervo e nei siti storici di La Valletta, prima di partire per i Caraibi, raggiungendo le meraviglie naturali di Virgin Gorda, il porto di Gustavia e la bellezza di Saint John. Ilma navigherà inoltre nel Mare del Nord e nel Mar Baltico del Nord Europa – novità assoluta per The Ritz-Carlton Yacht Collection – durante la stagione estiva 2025, offrendo itinerari in destinazioni come Amsterdam, Stoccolma e Reykjavík.

«Il lancio di Ilma incarna la forte dedizione con cui The Ritz Carlton stabilisce nuovi standard nel settore dei viaggi di lusso, orientando la propria missione verso esperienze di viaggio stimolanti e trasformative – dichiara Jenni Benzaquen, senior vice president The Ritz-Carlton, St. Regis e Bvlgari Hotels and Resorts – Ilma porta in mare gli eccezionali alloggi di lusso nonché il servizio personalizzato per cui è noto The Ritz-Carlton, ridefinendo ulteriormente gli standard dell’industria del lusso”.

Lo yacht può accogliere fino a 448 ospiti e si caratterizza per un rapporto spazio/ospiti e ospiti/personale tra i più elevati in mare. I suoi interni sono studiati per arricchire ogni aspetto dell’esperienza degli ospiti, mettendo in mostra l’abilità artigianale e le finiture raffinate dello studio londinese di architettura e design Ad Associates e del pluripremiato designer dell’illuminazione Dpa. Gli esterni riflettono la visione dello studio di design Aivan di Helsinki.

Una caratteristica distintiva di Ilma è la sua transizione fluida tra spazi interni ed esterni, con la quale invita gli ospiti a connettersi direttamente con il mare e le destinazioni navigate. Ilma, che in maltese significa “acqua”, trae una sottile ispirazione di design dalla mitologia maltese, dalla costa, dalla storia e dalla fauna locale. Il design incorpora toni freschi e neutri giustapposti a finiture chiare e scure, che esaltano la ricchezza visiva, mentre la decorazione esterna rimanda al design elegante degli yacht privati.

Ilma ospita cinque punti ristoro, un nuovo servizio di ristorazione in suite, sette bar e una cantina di vini d’autore. I punti salienti includono due ristoranti concepiti dagli chef stellati Fabio Trabocchi e Michael Mina. Seta su Ilma, curato dallo chef Fabio Trabocchi, è un moderno ristorante italiano di alta cucina che si basa sulle sue origini italiane e sulla sua esperienza culinaria. Seta su Ilma, dall’italiano “seta”, prevede menù degustazione stagionali con interpretazioni contemporanee della cucina italiana, ispirati ai sapori regionali e abbinati a vini pregiati, in particolare di origine italiana.

The Beach House, progettato dallo studio di design di lusso Chapi Chapo Design di Toronto, ha una vista a 180 gradi sul mare Il locale, in stile beach club, si ispira alla cucina peruviana e pan-latina, mescolando sapori di influenza globale in un’atmosfera informale e raffinata. Il menu, realizzato in collaborazione con lo chef Michael Mina, vincitore del premio James Beard, trae spunto dai sapori audaci e ardenti del Sud e del Centroamerica mettendo in risalto gli ingredienti dei Caraibi.

Tra i punti di ristoro di livello internazionale figurano Memorī, in cui si possono gustare autentiche cucine panasiatiche in un locale elegante, Mistral, che propone piatti mediterranei a pochi passi dalla piscina principale presso il Deck 10, e Tides, in cui vengono serviti menù stagionali ispirati ai diversi sapori e tecniche regionali delle destinazioni esplorate da Ilma, che si evolvono nel corso del viaggio. Dietro Tides e Seta su Ilma, Dining Privée dispone di un’enclave riservata ed elegante per cene e altri eventi speciali. Nel cuore di Ilma si trova The Living Room, uno spazio accogliente in cui gli ospiti possono cominciare la giornata con il caffè appena tostato e i dolci sfornati al bancone del caffè espresso ogni mattina. Nel corso della giornata, The Living Room Bar serve cocktail esclusivi, vini pregiati e champagne accompagnati da musica dal vivo. I menu In-Suite Dining comprendono colazione, pasti quotidiani e serali con una varietà di piatti classici dei diversi ristoranti a bordo.

Tra gli spazi caratteristici della flotta The Ritz-Carlton Yacht Collection, Ilma presenta un’ampia Marina e una Marina Terrace, dotata di grandi finestre in vetro dalle quali filtra la luce naturale, porte laterali che si aprono e fluttuano sopra l’acqua e una piattaforma idraulica che connette gli ospiti direttamente con il mare quando lo yacht è ormeggiato. Deck 10 è uno spazio all’aperto per l’intrattenimento dal vivo e per prendere il sole, dove si trova la piscina principale, pool bar e uno schermo led. Tra le altre esperienze a bordo, The Ritz-Carlton Spa, oasi di benessere con trattamenti rivitalizzanti di Espa, 111Skin e Pisterzi. La spa recentemente ampliata vanta 11 sale, di cui cinque attrezzate per i trattamenti all’aperto, e tre spazi fitness distinti: Movement Studio, Cycle Studio e Fitness Studio con pesi e attrezzi per allenamento cardio.