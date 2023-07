Crociere, il Clia European Summit torna a Genova a marzo 2024

Sarà Genova a ospitare dall’11 al 14 marzo 2024 il terzo Clia European Summit e, contemporaneamente, il primo Clia Innovation Expo.

In collaborazione con Regione, Comune, Autorità Portuale e Camera di Commercio, verrà replicata e “raddoppiata” l’edizione del 2022, con due eventi paralleli in una settimana in cui i vertici delle compagnie, politici e istituzioni nazionali e locali, rappresentanti dei porti, delle destinazioni e dei cantieri navali, fornitori e stakeholders discuteranno di innovazione, sostenibilità e coesione delle comunità. Temi su cui il comparto crocieristico mantiene un ruolo di leadership, in particolar modo nello sviluppare e fornire soluzioni innovative per ciò che concerne il rispetto dell’ambiente e la gestione dei flussi turistici.

Il Clia European Summit, alla terza edizione dopo Parigi nel 2023 e Genova nel 2022, metterà a confronto istituzioni e rappresentanti di tutta la filiera sui principali temi di policy.

Il Clia Innovation Expo, invece, è un nuovo forum pensato per le aziende fornitrici del settore delle crociere. Uno spazio in cui, con particolare attenzione alle tecnologie degli equipaggiamenti utilizzati in ambito marittimo e alle soluzioni nel settore dell’ospitalità, verranno presentati prodotti e idee provenienti dai vari Paesi europei, dall’Italia e dalla Liguria e dai territori circostanti. Inoltre, ci sarà il padiglione “Taste of Cruise” con dimostrazioni culinarie per i fornitori di food and beverage e l’occasione di entrare in contatto con i responsabili delle compagnie in materia di approvvigionamento.

«Questa settimana dimostrerà quanto sostenibilità e innovazione siano tratti distintivi della crocieristica – dice Pierfrancesco Vago, global chairman di Clia ed executive chairman di Msc Crociere – A Genova arriveranno rappresentanti di tutto il settore, il quale ha una catena di approvvigionamento che spazia dalle piccole imprese ai fornitori internazionali. Genova è un porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, ed è per questo il luogo perfetto per ospitare questo evento. Si tratta di un’opportunità unica per chiunque voglia presentare prodotti, soluzioni o servizi, o voglia entrare in contatto con i manager del settore».

Marie-Caroline Laurent, direttore generale Europa di Clia, aggiunge: «Il settore delle crociere è centrale in Europa e proprio l’Europa è all’avanguardia nella costruzione di navi da crociera. Questa settimana sarà un’ottima occasione per dimostrarlo e per evidenziare cosa questo significhi per l’economia di tutto il Continente. L’Europa sta dettando il ritmo della transizione ed è all’avanguardia nella sostenibilità. Con la nostra capacità di innovazione e la nostra esperienza, stiamo concretamente contribuendo a raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici fissati. Credo che la cooperazione sia un elemento fondamentale per sviluppare innovazione e ci aspettiamo una settimana intensa di dibattiti, esposizioni, workshop e dialoghi che mostreranno il meglio della nostra industry».