Crociere in veliero: Star Clippers svela i piani per l’inverno 2024/2025

Con il Mediterraneo all’orizzonte per l’estate, ma già con uno sguardo al prossimo inverno. La compagnia di navigazione Star Clippers presenta i piani per la stagione invernale 2024-25, che si snoderà tra i Caraibi, un grande classico della programmazione, e il Costa Rica, promosso a pieni voti nelle ultime due stagioni e riconfermato anche per il prossimo anno.

«Siamo soddisfatti delle prevendite per la prossima stagione estiva nel Mediterraneo – spiega Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana – intendiamo anche incentivare le prenotazioni anticipate (Ebd) per l’inverno 2024/2025. Prenotando prima, i nostri ospiti hanno maggior libertà di manovra, scegliendo con largo anticipo l’itinerario e la categoria di cabine che preferiscono e nelle date loro più congeniali».

Le rotte coinvolgeranno, a partire da fine aprile, le coste di Spagna e Baleari, per poi raggiungere l’Italia: gli scali principali sono Civitavecchia, per le direttrici Amalfi-Sicilia ed Elba-Corsica-Sardegna, e Venezia, da cui partiranno le crociere tra le isole della sponda orientale dell’Adriatico.

«Un altro hub su cui puntiamo molto per il mercato Italia – aggiunge Gfölner – è Cannes, strategica per gli ospiti provenienti dal nord-ovest ma anche per chi arriva in aereo dal resto del Paese. Da qui salperanno diverse crociere per i velieri Star Flyer e Royal Clipper su rotte che toccano Costa Azzurra, Corsica e Liguria». La grande novità inclusa nelle rotte del 2024 sarà il passaggio nel Canale di Suez, con due itinerari inediti tra Grecia e Mar Rosso a bordo di Star Clipper, in partenza l’8 (Pireo-Safaga) e il 18 giugno (Safaga-Pireo).

Riconfermate anche le minicrociere da Civitavecchia a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper che, nel 2024, saranno tre: quella del 16 luglio (4 notti, Civitavecchia-Civitavecchia), 27 luglio (3 notti, Civitavecchia-Civitavecchia) e quella dell’11 settembre (3 notti, Civitavecchia-Cannes). «Queste crociere brevi sono molto popolari in Italia e in linea con il trend della micro-cation, la tendenza a regalarsi viaggi di breve durata, più volte all’anno. Inoltre, consideriamo le crociere brevi un vero e proprio assaggio dell’esperienza in veliero, che invogli i nostri ospiti a tornare a brodo per viaggi più lunghi».

La stagione invernale Star Clippers, invece, inizierà a novembre, quando la flotta al completo raggiungerà i Caraibi. L’ammiraglia Royal Clipper e il quattro alberi Star Flyer resteranno nella regione fino a marzo, alternando ciascuna due rotte di settimana in settimana, che avranno come rispettivi home port Bridgetown, Barbados e Philipsburg, St. Maarten. Da Barbados partiranno ogni sabato le crociere Royal Clipper sulla rotta delle isole Grenadine e delle isole Windward, mentre da St.Maarten Star Flyer raggiungerà ogni settimana le Leeward e le isole del Tesoro.

«Alternando gli itinerari di settimana in settimana – chiarisce Gfölner – diamo ai nostri ospiti che, intendono restare a bordo anche al termine della settimana, la possibilità di visitare e vivere luoghi diversi nel caso di più crociere consecutive. I passeggeri che restano a bordo per più crociere hanno diritto al 5% di sconto».

Il quattro alberi Star Clipper, invece, proseguirà dai Caraibi fino al Canale di Panama e al Pacifico, dove avrà come home port quello di Puerto Caldera in Costa Rica. Anche in questo caso, di settimana in settimana, le rotte varieranno: una verso sud, raggiungerà le isole di Cohiba e Parida a Panama, mentre l’altra toccherà anche il porto di San Juan del Sur in Nicaragua.

Alle crociere dalla durata standard di sette notti si aggiungono le quattro da due settimane che vedranno i velieri Star Clipper e Royal Clipper impegnati tra le isole del Mar dei Caraibi e il Canale di Panama. Entrambe in novembre, quelle dell’ammiraglia Royal Clipper, che percorrerà in 14 notti la rotta est-ovest da Barbados a Balboa a partire dal 2 novembre e, dal 16, quella ovest-est che la condurrà ad Antigua. A dicembre, invece, il passaggio est-ovest di Star Clipper, seguito a marzo 2025 dalla rotta inversa.

Intanto, comincia già a prendere forma il calendario delle partenze per il biennio 2025/2026, già consultabile sul sito www.starclippers.com. Tra le novità per l’estate 2025, si segnalano le 5 partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza. «Si tratta di tre partenze da 7 notti e di una minicrociera da 4 notti tra Corsica, Liguria e Costa Azzurra a partire da settembre 2025 – spiega Gfölner – la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga».

Il veliero Star Clipper avrà, a partire da gennaio 2026, un nuovo porto-base ai Caraibi, quello di Grenada: da qui partiranno itinerari inediti della durata di 10 e 11 notti sui nuovi porti di scalo di Charlottesville (Tobago), Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay(Canouan), Saint-Pierre (Martinique) e Saline Bay (Mayreau).

Sia per l’estate 2025 che per l’inverno 2025/2026 sono attivi sconti early booking fino al 20%, per le prenotazioni pervenute entro il 31 gennaio 2025 per le crociere nel Mediterraneo, mentre il termine per Caraibi e Costa Rica è il 30 aprile.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Star Clippers.