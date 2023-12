Crociere, navi al debutto: tutte le new entry 2024

Promette di crescere ancora nel 2024 il settore delle crociere. E lo farà anche nel numero di navi. Tra big ship, nuove classi, unità di lusso e grandi ritorni, sarà un altro anno di debutti. C’è il battesimo imminente dell’attesissima Icon of the Sea, la nuova nave Cunard dopo 12 anni e il bis di Explora Journeys, per citare alcune delle new entry.

Ma andiamo a scoprire cosa hanno in serbo le compagnie di crociere per i viaggiatori.

Si parte a gennaio con il debutto della nave dei record Icon of the Seas di Royal Caribbean International, che inaugura una nuova classe (la classe Icon) e già da mesi fa registrare vendite da primato. Ospiterà circa 7.600 crocieristi; negli scorsi mesi la compagnia ha svelato passo dopo passo le innovazioni e le nuove attrazioni di bordo.

E non sarà l’unica novità dell’anno in casa Royal Caribbean: a luglio arriva infatti Utopia of the Seas, evoluzione della classe Oasis, che nella stagione inaugurale punterà su itinerari brevi di 3 e 4 giorni in partenza da Port Canaveral, Florida.

Altro Gruppo, altra nave, altra classe esordiente (la Sphere) per la compagnia Princess Cruises – brand di Carnival Corporation – con il debutto a febbraio di Sun Princess, nave da 4.000 passeggeri. Previste nuove attrazioni per famiglie, con attività adrenaliniche per giovani e adolescenti come il percorso su corde Coastal Climb. La nave introduce categorie inedite di suite la Signature Collection e la Reserve Collection.

Occhi puntati poi su Queen Anne, la prima nuova nave da crociera targata Cunard dopo 12 anni. I fan della storica compagnia – i cosiddetti “Cunarders” – sono amanti della tradizione, ma aspettano da tempo una nuova nave, che arriverà a maggio 2024 e accoglierà 3.000 passeggeri. Tra gli aspetti maggiormente in evidenza di Queen Anne, quello culinario con la collaborazione dello chef due stelle Michelin Michel Roux. Spazio poi a tre nuovi ristoranti: giapponese, indiano e steakhouse di fascia alta.

Entriamo ora nel mondo del lusso con Silver Ray, la seconda nave di classe Nova del brand luxury Silversea: 728 passeggeri, design asimmetrico e maggior risalto all’oceano, a partire da un rinnovato ponte piscina. Al debutto a luglio 2024, la nave ha una nuova spa – Otium – e tutte le cabine dotate di servizio maggiordomo.

Dopo il lancio del marchio nel 2023, Explora Journeys raddoppia con l’arrivo di Explora II: la nave del brand lusso di Msc ospiterà 922 passeggeri e arriva ad agosto, puntando ad esperienze esclusive non solo a bordo, ma anche nelle destinazioni degli itinerari.

E ancora lusso, con la seconda unità della collezione Ritz-Carlton Yacht. Dopo Evrima, arriva infatti Ilma, nave da 456 passeggeri, significativamente più grande della “sorella” che accoglieva 298 ospiti. L’atmosfera da yacht però resta la stessa, unita a ottimi ristoranti e un’area marina più ampia.

Alla flotta di navi oceaniche di Viking, si aggiunge Viking Vela, leggermente più grande delle precedenti, che accoglierà 998 passeggeri. Dimensioni a parte, la compagnia conferma il design scandinavo, la ristorazione di alto livello e un centro termale, tutto incluso.

American Cruise Lines ha introdotto un nuovo tipo di nave nella sua flotta nel 2023: catamarani costieri da 100 passeggeri progettati per viaggiare negli Stati Uniti. E nel 2024 ne aggiungerà alla flotta altre due American Liberty e American Legend. Le dimensioni di queste imbarcazioni consentono di navigare anche tra le isole al largo degli Usa come Nantucket, Martha’s Vineyard e Florida Keys.

Infine, per chiudere l’anno con un po’ di magia, nella flotta di Disney Cruise Line arriva Disney Treasure – gemella di Disney Wish. Aladdin sarà protagonista della nuova nave da 4.000 passeggeri; le novità includono l’esperienza culinaria interattiva Plaza de Coco, basata sul film “Coco”; le lounge adults only si basano sulle attrazioni dei parchi a tema Disney; per i bambini, lo scivolo AquaMouse contiene una nuova storia a tema Topolino e Minnie. Appuntamento con la crociera inaugurale di Disney Treasure il 21 dicembre 2024.