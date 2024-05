Crociere Ponant, debuttano i catamarani extralusso

Ponant, con le sue crociere di lusso, promette un’estate da sogno agli amanti del mare e dell’avventura.

Le navi boutique di ultima generazione della compagnia francese – grazie alle piccole dimensioni – possono raggiungere posti inesplorati e selvaggi e garantiscono un servizio di bordo dagli altissimi standard che incarna lo stile di vita francese, discreto ed elegante. Qualità, savoir faire e impegno per l’innovazione e la protezione dell’ambiente sono i must della compagnia tra i top player dello yachting 5 stelle.

Tante le novità dell’estate 2024 di Ponant, prima fra tutte, il debutto a giugno in Corsica del nuovo catamarano di lusso Spirit of Ponant. Un’innovativa imbarcazione di 24 metri con sole 6 esclusive cabine che per tutta l’estate prevederà itinerari di 8 giorni/7 notti nel Mediterraneo per poi raggiungere le Seychelles nell’inverno 2025.

Gli ospiti di Spirit of Ponant avranno a disposizione spaziose aree interne ed esterne e un’offerta all inclusive che comprende gastronomia, vini e cocktail firmati Ponant, servizio in cabina e un equipaggio dedicato, dal capitano, allo chef, allo steward personale, tutto in linea con gli elevati standard della compagnia.

Per le spedizioni polari, partenze estive a bordo di Le Commandant Charcot, la prima nave da spedizione polare ibrida elettrica della compagnia, con expedition guide di lingua italiana che accompagnerà gli ospiti nelle esplorazioni/escursioni a terra e, al raggiungimento di un minimo di partecipanti, prevederà momenti di incontro con lezioni e conferenze in italiano. Ad accompagnare le spedizioni sarà la giornalista scientifica Lucia Sala Simion, che ha preso parte a diversi viaggi in Antartide.

Ponant è distribuita da Gioco Viaggi.