Crociere, quattordici debuttanti al varo

Con la consegna di ben 14 nuove navi, per un totale di oltre 30.000 posti letto e un investimento complessivo che supera i 10 miliardi di dollari, il 2026 può già essere considerato un anno da incorniciare per l’industria crocieristica. Una pipeline che è un segnale inequivocabile di fiducia da parte dei grandi gruppi armatoriali, che continuano a scommettere su prodotti sempre più evoluti, sostenibili e segmentati. Si spazia infatti dalle spettacolari mega-ship da migliaia di ospiti ai super yacht di lusso dai format esclusivi ispirati all’hôtellerie 5 stelle. Metà di queste nuove unità è attualmente in costruzione nei bacini di Fincantieri, a conferma del ruolo rilevante dell’eccellenza della cantieristica italiana a livello globale. La sfida dei nuovi giganti dei mari si gioca tra tre big del settore, ovvero Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean International e Msc, pronte a stupire con soluzioni innovative e un’offerta di bordo quanto più diversificata per intercettare fasce diverse di clientela.

Tra gli esordi più attesi c’è quello di Norwegian Luna, unità numero 21 di Norwegian Cruise Line, destinata a crociere caraibiche di sette giorni da Miami. Ulteriore evoluzione della Prima Plus Class, sfoggia un concept progettuale orientato a spazi aperti e connessione diretta con il mare. Costruita da Fincantieri e caratterizzata dalla Celestial Hull Art firmata dalla street artist Elle, la nave unisce un design contemporaneo, curato da grandi studi internazionali, a esperienze altamente coinvolgenti come l’Aqua Slidecoaster, l’unico ibrido al mondo tra montagne russe e scivolo acquatico, o il Glow Court, un complesso sportivo digitale che di sera si trasforma in nigh tclub. Grande attenzione al segmento premium con le nuove Duplex Haven Suites nell’area esclusiva The Haven by Norwegian.

In arrivo a luglio, Legend of the Seas di Royal Caribbean International, terza unità della Icon Class, con una capacità di 5.610 ospiti sarà una delle navi più grandi mai costruite, articolata in otto quartieri tematici e varie attrazioni: dal Category 6, il più esteso parco acquatico in mare, all’adrenalinico Crown’s Edge. Dopo una stagione estiva nel Mediterraneo occidentale con partenze da Barcellona e Civitavecchia, la nave si posizionerà nei Caraibi per itinerari che includono anche scali sull’isola privata Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. Alimentata a Gnl e dotata di sistemi avanzati di recupero energetico e shore power, rappresenta un tassello chiave nel percorso del gruppo verso l’obiettivo zero emissioni entro il 2035.

Bisognerà aspettare dicembre per l’entrata in servizio di Msc World Asia. Gli oltre 5.000 ospiti troveranno a bordo 40 tra bar e ristoranti e sette distretti tematici tra cui scegliere per personalizzare la propria vacanza. Tra questi l’Msc Yacht Club, l’esclusivo concept “nave nella nave” di Msc Crociere che amplia ulteriormente l’offerta premium con lounge, ristoranti e solarium riservati e la nuova Royal Duplex Suite. Per la stagione invernale 2026/27 la nave opererà nel Mediterraneo con itinerari settimanali da Genova, Civitavecchia e Messina verso Malta, Spagna e Francia.

Se il mass market cresce in scala, il luxury accelera in esclusività ridefinendo il concetto di crociera. Sulla scia di The Ritz-Carlton Yacht Collection, che nel 2022 con Evrima ha lanciato un vero e proprio trend, il 2026 segna l’ingresso nel settore di nuovi brand iconici dell’hôtellerie, che interpretano la nave come un boutique hotel itinerante per una clientela alto spendente fortemente fidelizzata al marchio. A febbraio, sotto l’insegna Four Seasons Yachts, ha preso il largo nel Mediterraneo Four Seasons I, super-yacht da 95 suite tutte con terrazza, servizio personalizzato e un modello di ospitalità che trasferisce in mare l’esperienza resort del brand, offrendo anche una ristorazione curata dagli chef Four Seasons. A giugno Orient Express Sailing Yachts porterà in mare il fascino senza tempo dell’Art Déco a bordo di Orient Express Corinthian, yacht a tre alberi che combina vele in vetro di ultima generazione e propulsione ibrida Gnl-eolica. Con sole 54 suite, si distingue per un’eleganza rarefatta tra atmosfere ispirate alla Golden Age del viaggio, design contemporaneo e ristorazione firmata dallo chef pluristellato Yannick Alléno.

Explora Journeys prosegue l’espansione con Explora III, prima unità del brand alimentata a Gnl, che debutterà nell’estate 2026 tra Nord Europa, Islanda e Groenlandia prima di posizionarsi ai Caraibi. Pensata per evocare l’atmosfera di uno yacht privato, offrirà sistemazioni all-suite, ampie terrazze sul mare e la possibilità di vivere esperienze immersive nelle destinazioni. Prima dell’inaugurazione a Barcellona, il 1° agosto, effettuerà un esclusivo Mediterranean Prelude Journey da Genova a Civitavecchia, dal 24 al 29 luglio, che vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione come il tennista Jannik Sinner, n° 2 del ranking mondiale Atp e brand ambassador della compagnia di crociere di lusso del Gruppo Msc.